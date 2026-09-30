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Resumen

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Christian 'el Loco' Wagner inicia una nueva etapa como vocalista de Bareto, banda a la que conoce desde sus primeros años. (Foto: Bareto)
Christian 'el Loco' Wagner inicia una nueva etapa como vocalista de Bareto, banda a la que conoce desde sus primeros años. (Foto: Bareto)
/ alonso molina
Por Sonia del Águila

Christian Wagner fue durante años ‘el Loco’ de la televisión. El de la broma rápida, la entrevista impredecible y el desparpajo frente a cámaras. Pero hay otro Wagner. Uno que canta desde niño, que armó una banda con amigos, que hizo de la música un refugio y que, a los casi 50 años, acaba de entrar a Bareto.

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El cantautor nacional nos habla también de Emilio Estefan, de Tony Succar, de su nuevo disco, de sus planes de hacer un unipersonal, de sus hijos, de la relación que mantiene con su exesposa y de sus deseos de volverse a enamorar.
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