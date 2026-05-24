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Difonía atraviesa una nueva etapa creativa con El Guerrero (2025), un EP que explora las luchas personales, el perdón y la resiliencia tras más de dos décadas de trayectoria.
Difonía atraviesa una nueva etapa creativa con El Guerrero (2025), un EP que explora las luchas personales, el perdón y la resiliencia tras más de dos décadas de trayectoria.
Por Ángel Navarro Quevedo

En algún momento de su historia, Difonía estuvo al borde de convertirse en otra banda rota por los egos, las salidas y el desgaste de los años. Pero mientras muchas agrupaciones desaparecieron en silencio, ellos siguieron avanzando entre guitarras pesadas, escenarios sudorosos y canciones atravesadas por cicatrices personales. Más de veinte años después de su nacimiento, la banda peruana vuelve a rugir con El Guerrero (2025), un EP que transforma las derrotas íntimas en combustible emocional.

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