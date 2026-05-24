En algún momento de su historia, Difonía estuvo al borde de convertirse en otra banda rota por los egos, las salidas y el desgaste de los años. Pero mientras muchas agrupaciones desaparecieron en silencio, ellos siguieron avanzando entre guitarras pesadas, escenarios sudorosos y canciones atravesadas por cicatrices personales. Más de veinte años después de su nacimiento, la banda peruana vuelve a rugir con El Guerrero (2025), un EP que transforma las derrotas íntimas en combustible emocional.

Difonía apareció en los primeros años del siglo mezclando riffs cercanos al heavy thrash metal con la urgencia del hardcore punk. En sus filas estuvo Charlie Parra, hoy considerado uno de los guitarristas de rock más importantes del Perú y con reconocimiento internacional. Aunque su salida marcó un quiebre inevitable, la banda no perdió presencia ni intensidad. Por el contrario, encontró en la crisis una nueva identidad. “La vida se trata de caerse, volver a levantarse y seguir adelante”, resume Ricardo, vocalista y principal compositor del grupo.

La banda peruana nació a inicios de los 2000 mezclando heavy thrash metal y hardcore punk. En su formación destacó el guitarrista Charlie Parra, hoy figura internacional del rock.

Esa filosofía atraviesa El Guerrero, un disco profundamente personal que explora la traición, el miedo, el perdón y la supervivencia emocional. Ricardo asegura que el álbum nació en medio de conflictos internos y situaciones familiares complejas. “Antes veía las cosas malas como castigos. Hoy entiendo que la vida te está enseñando algo”, afirma. Canciones como “La Traición” reflejan justamente ese proceso: aprender a soltar el rencor y continuar, incluso después de las fracturas más dolorosas.

Pero Difonía no solo tuvo que resistir emocionalmente. También enfrentó una industria donde el rock peruano rara vez ocupa el centro de la conversación. “Es difícil vivir de la música en un país donde el rock no es prioridad”, reconoce Ricardo. Aun así, la banda logró mantenerse vigente mientras muchas de sus contemporáneas desaparecían. Parte de esa nueva energía llegó con la incorporación de Sander, guitarrista que asumió el enorme reto de entrar tras la salida de Charlie Parra. “A veces las bandas se frenan por los egos. Con Sander [reemplazo de Parra] encontramos alguien que vino a sumar y hacer avanzar todo”, explica.

Tras compartir escenario con Megadeth y consolidarse en Perú, Difonía prepara su expansión hacia México como parte de una estrategia para fortalecer su presencia en Latinoamérica.

Lejos de quedarse atrapados en la nostalgia, Difonía atraviesa uno de sus momentos más activos. En los últimos años compartieron escenario con Megadeth, participaron en Vivo X el Rock y comenzaron a planificar una expansión internacional más agresiva. El siguiente objetivo es México, mercado al que apuntan como puerta de entrada definitiva hacia Latinoamérica. “Sentimos que en Perú ya tocamos nuestro techo y que la única manera de crecer es buscar nuevos horizontes”, sostiene Ricardo.

A diferencia de otras etapas marcadas por la impulsividad, hoy Difonía parece moverse desde la experiencia. La banda cumple más de dos décadas entendiendo que sobrevivir también es una forma de triunfo. “El corazón te mantiene vivo, pero la razón es la que te enseña a hacer las cosas inteligentemente”, dice Ricardo. Quizá por eso El Guerrero suena tan honesto: porque detrás de cada canción hay una banda que aprendió a convivir con las heridas sin dejar de avanzar.