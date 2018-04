El popular grupo sueco Abba anunció este viernes que durante su última gira grabaron dos nuevos temas y que uno de ellos, titulado "I Still Have Faith in You", será interpretado para un programa especial que se difundirá en diciembre.

En un breve comunicado en su página web, el grupo indicó que la reunión fue una "experiencia extremadamente feliz": "Parecía como si el tiempo se hubiese detenido" y que los 35 años desde su separación, hubiesen sido tan solo "unas pequeñas vacaciones".

"Nos pareció a los cuatro que, tras más de 35 años, podría ser divertido volver a unir fuerzas e ir al estudio de grabación. Eso hicimos", explicaron Agnetha, Benny, Björn y Anni-Frid.

Bjorn Ulvaeus, Benny Andersson, Agnetha Faltskog y Anni-Frid Lyngstad, los miembros del grupo Abba. (Foto: AP)

El lanzamiento de esa nueva producción se enmarca en la decisión del popular cuarteto de regresar a los escenarios este 2018, 35 años después de su separación, según anunció el propio grupo desde su cuenta en Facebook en octubre del año pasado.

Se trata de un regreso orientado a la nueva generación de admiradores de la banda y se hará utilizando técnicas digitales y realidad virtual, según se entonces.

La iniciativa fue impulsada por el productor y creador de la franquicia "Idols" Simon Fuller, con implicación de los miembros del cuarteto -Benny Andersson, Björn Ulvaeus, Anni-Frid Lyngstad y Agnetha Fältskog.

POP ESCANDINAVO

​ El grupo Abba nació en 1972 y dos años después se catapultó internacionalmente al ganar en el Festival de Eurovisión con "Waterloo", tema del que vendieron más de 400 millones de discos.

Décadas después de su retirada, el grupo sigue siendo un fenómeno de gran impacto comercial, revalorizado tanto en el exitoso musical "Mamma Mia!", como en su posterior adaptación al cine, de la que en julio se estrena la segunda parte.