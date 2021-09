La legendaria agrupación de pop sueca ABBA anunció su regreso a la música y lanzará su nuevo álbum “Voyage” después de 40 años de pausa. Durante una transmisión en vivo, la banda reveló dos de sus nuevas canciones.

“I Still Have Faith in You” fue el primero en ser mostrado durante el evento realizado el último jueves 2 de setiembre. El videoclip, disponible en YouTube, contiene imágenes exclusivas de toda su carrera musical. En menos de 24 horas, el video cuenta con más de cuatro millones de visualizaciones.

El segundo sencillo de ABBA es “Don’t Shut Me Down” y tiene más de 2 millones de reproducciones en menos de un día. Ambas canciones se encuentran disponibles a través de las distintas plataformas digitales. El álbum incluirá 10 canciones y será lanzado el próximo 5 de noviembre.

Además del anuncio del nuevo disco, también se confirmó la realización de un concierto en vivo, donde Björn Ulvaeus, Benny Andersson, Agnetha Fältskog y Anni-Frid Lyngstad se presentarán como hologramas, con ayuda de alta tecnología. “Es ABBA, pero en digital”, dijo el productor Ludvig Andersson.

La presentación se realizará el 27 de mayo del 2022 con una capacidad de 3 mil personas en el estadio construido especialmente para el evento en el Parque Olímpico Reina Isabel en Londres.

Cabe recordar que el retorno de ABBA fue muy rumoreado durante años. Incluso, en 2018 se habló del estreno de nuevas canciones por parte de la legendaria agrupación; pero esto no se llegó a concretar.

