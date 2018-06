El cuarteto pop ABBA volvió a juntarse en un estudio de grabación, para trabajar en lo que sería su nuevo material discográfico luego de 35 años.

El manager de la banda, Gorel Hanser, compartió en las redes sociales la primera evidencia fotográfica del icónico grupo. Las imágenes muestran la grabación en RMV Studio, en Estocolmo, Suecia.



Situado en la isla de Skeppsholmen, en el centro de la ciudad, el estudio ha sido la sede del integrante de ABBA, Benny Andersson, durante muchos años.

En abril, la legendaria banda sueca confirmó que volvía a juntarse para grabar dos nuevas canciones, que, de momento, han revelado un nombre: "I Still Have Faith In You". Ambos temas serán presentados en diciembre de este año en un especial producido por la NBC y la BBC.

Asimismo, revelaron que harán una gira "virtual" que arrancará en 2019. Agnetha, Benny, Björn y Anni-Frid actuarán en varios países pero de forma digital, en una gira a base de hologramas de sus integrantes. La tecnología ya se utilizó para revivir a Elvis, Michael Jackson o Sinatra, por ejemplo.