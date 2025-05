Con más de una docena de temas pendientes de grabar, We The Lion se reúne casi todos los días. Dedican largas horas a preparar sus instrumentos, encender los amplificadores y registrar temas que, probablemente, no formen parte de su próximo disco. No importa si hay otros compromisos; en su escala de prioridades, la música siempre va primero. Este ritmo de trabajo les permite mantenerse en forma y garantizar un flujo constante de nuevas producciones, aunque muchas de ellas no vean la luz de inmediato.

“Siempre estamos pensando en lo nuevo que vendrá. Aunque no siempre sale como se planea, las cosas cambian muy rápido y tratamos de seguir el ritmo a nuestro modo”, menciona Alonso Briceño, vocalista de We The Lion.

We The Lion presenta su nuevo show que se podrá apreciar de diferentes ángulos, con temperaturas cambiantes, acrobacias, aromas envolventes y texturas interactivas, entre otras sensaciones. Fotos: Joel Alonzo/GEC / Joel Alonzo

Todo se almacena. De ese archivo inagotable surgieron, junto con nuevas composiciones, las diez canciones que integran su próximo álbum, “Songs 4 BBQ’s”. Algunos de esos temas fueron ajustados para reflejar el momento vital que atraviesa la banda y la narrativa general que articula este nuevo proyecto discográfico.

“Ya estamos haciendo música con más responsabilidad. Eso significa que hay más de todo y que también estamos incorporando cosas nuevas, como el trabajo con un productor y ciertos conceptos que envuelven al disco”, explica Briceño. Por su parte, el guitarrista Paul Schabauer se dirige directamente a su público: “Sé que parece que no hacemos nada y que desaparecemos por largos periodos, pero eso ya no pasará. Lanzaremos canciones con mayor frecuencia”, promete.

Una experiencia única

We The Lion también tiene motivos para festejar. Hace poco abrieron el concierto de Foster The People en Lima, lanzarán su cuarto álbum en julio, y se preparan para celebrar el próximo año su primera década como banda. Para marcar este hito, han diseñado una presentación especial en La Cúpula de las Artes, donde la música se combinará con una experiencia sensorial en 360 grados, lejos del formato tradicional de concierto.

“Después de ir al Lollapalooza y otros grandes festivales, nos dimos cuenta de que no basta con ofrecer música, hay que tenerlo claro. Por eso, algún día esperamos dar shows como el de Catriel y Paco Amoroso”, comenta Schabauer.

La banda We The Lion lanzó hace poco el tema “Take Me Back” cuenta la historia de alguien atrapado en el recuerdo de un amor que ya no existe. Fotos: Joel Alonzo/GEC / Joel Alonzo

Inspirados en experiencias como las del Cirque du Soleil y Broadway, We The Lion ha creado un espectáculo en un escenario circular que permitirá ver la actuación desde cualquier ángulo. La propuesta incluirá actos de acrobacia, números de magia, intervenciones teatrales y proyecciones visuales, buscando ampliar la vivencia del público más allá de lo estrictamente musical.

El recorrido sonoro abarcará sus tres discos de estudio: “Violet” (2016), “Kismet” (2021) y “TTT” (2023), con éxitos como “Found Love”, “So Fine”, “Spirits”, “You” y “All My Demons”, adaptados para reforzar la continuidad narrativa que el espectáculo propone. La estructura del show busca hilar las canciones en bloques temáticos que acompañen la evolución emocional del concierto.

We The Lion 360 Experience, que se llevará a cabo el 24 de mayo en la Cúpula de las Artes del Jockey (Carpa Blanca). Fotos: Joel Alonzo/GEC / Joel Alonzo

Además, el evento contará con un espacio interactivo llamado “Estaciones Sensoriales”. Allí, los asistentes podrán experimentar realidad virtual, audio inmersivo y participar en actividades como grabar su propia versión de una canción de We The Lion bajo la guía de un productor musical, llevándose un registro tangible de su experiencia.

“Estamos tirando la casa por la ventana. No queremos estancarnos. Esta es nuestra manera de estar en la vanguardia, proponiendo eventos de este tipo, pero siempre adaptándolos a nuestra realidad”, concluye Briceño.