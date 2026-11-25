“¿Qué tal si decimos “tenía tu chaqueta”?”, propone la cantautora chilena Augusta durante una sesión de composición. “Tu chaqueta roja”, completa la peruana ABRL. La escena, que ambas mencionan, resume bastante bien lo que sucede cuando hacen música juntas: una lanza una idea y la otra encuentra la manera de continuarla. A veces incluso piensan lo mismo y terminan diciendo una frase al mismo tiempo. No es algo que puedan explicar demasiado, simplemente ocurre.

Se conocieron en 2024, en Art House Academy, un programa musical en Miami. Desde entonces comenzaron a escribir juntas casi a diario. Lo que inicialmente parecía una canción para compartir entre mejores amigas terminó convirtiéndose en un proyecto colaborativo mucho más grande. Tenían tantas composiciones e historias por contar que decidieron reunirlas en un álbum: “La anatomía de conocernos”, un trabajo de siete canciones que recorrerá las distintas etapas de conocer a alguien, enamorarse y descubrir la vulnerabilidad que implica abrirle las puertas de nuestra vida.

A la espera del lanzamiento del álbum, previsto para abril de 2027, ABRL y Augusta han empezado a compartir algunas de sus canciones. La primera fue “Entre los dientes”, el sencillo que marcó el inicio de su proyecto conjunto. Ahora presentan “Me declaro enamorada”, un segundo adelanto que muestra otra faceta de su universo musical.

La complicidad que existe entre ambas también se refleja en su manera de crear. “Nos juntábamos a escribir algo todos los días. Podía ser para su proyecto, para el mío, para el de otras personas, un párrafo, un poema, daba lo mismo”, recuerda Augusta.

Esa dinámica cotidiana fue dando forma a un vínculo artístico basado en la confianza y la libertad para experimentar. “Fue todo por querer, en verdad. Fue muy orgánico la forma en la que nació este proyecto. Es muy lindo componer con ella. Somos literalmente como hermanas. Tenemos esa confianza para decir que algo no nos encanta y, al mismo tiempo, crear algo de lo que estamos orgullosas”, señala ABRL.

Esa confianza también abrió espacio para explorar emociones y experiencias personales en sus canciones. Muchas surgieron de conversaciones y vivencias que ambas compartían, hasta el punto de que algunas sesiones terminaron entre lágrimas.

Del desamor al amor

Si hay un territorio en el que ABRL y Augusta se sienten especialmente cómodas es la tristeza. Las canciones más dolorosas suelen aparecer con mayor facilidad durante sus sesiones de composición. Ambas reconocen que escribir desde la vulnerabilidad, el desamor y el drama emocional es algo que les resulta natural.

Por eso, una de las canciones que más les costó construir fue, curiosamente, la más luminosa: “Me declaro enamorada”, lanzado el 12 de noviembre.

El tema retrata esa emoción casi desbordada de conocer a alguien y empezar a imaginar una historia antes de saber siquiera su nombre. Es el instante en el que la ilusión se adelanta a la realidad y una mirada basta para proyectar un futuro entero.

“Somos muy buenas siendo tristes. Las canciones más tristes son las que más rápido salen”, confiesa ABRL. En cambio, escribir una canción romántica, divertida y deliberadamente cursi las obligó a salir de su zona de confort. La sesión duró entre siete y ocho horas.

Para construir ese universo tomaron como referencia el pop comercial estadounidense y la capacidad de Sabrina Carpenter para convertir el entretenimiento, la ironía y la espontaneidad en parte de su identidad artística.

Experiencia Arjona

En paralelo a su trabajo con Augusta, ABRL continúa desarrollando su carrera como solista. Ha tenido la oportunidad de presentarse en escenarios importantes y compartir experiencias con artistas de amplia trayectoria, como Ricardo Arjona, junto a quien cantó en una presentación que marcó un hito en su recorrido profesional, pero que también la expuso a las críticas.

“Fue una de las primeras veces que recibí críticas de un público tan grande, especialmente de la gente de mi país. Esa experiencia me enseñó que, si los comentarios de los demás me impiden hacer lo que amo, quizás no estoy valorando lo suficiente lo que hago. Escuché las críticas y las tomé en cuenta, pero también entendí que, si lo que hago me alimenta emocionalmente y me hace feliz, eso debe ser lo que me impulse a seguir”, reflexiona.

En aquel momento, Augusta se convirtió en uno de los apoyos más importantes para ABRL. Estuvo a su lado cuando las críticas la afectaron y necesitó recuperar la confianza. “Me llamó al día siguiente. Estaba llorando en mi cama”, recuerda la cantante. Augusta también tiene presente aquella conversación: “Enojadísima le dije: ‘¡Te paras ahora!’. Entendí que era un aprendizaje para ella, una experiencia única. Encima, le salió precioso. Era su primera vez en un Estadio Nacional. La forma en que recibió todo fue muy inspiradora para mí, porque es muy fácil decir: ‘Me voy a esconder, no voy a salir más’”.

Esa capacidad de acompañarse, tanto en los momentos de celebración como en los de incertidumbre, es también parte de lo que define su relación. Entre canciones, diferencias culturales y experiencias compartidas, ABRL y Augusta han encontrado en la música una forma de conocerse, crecer y sostenerse mutuamente. Una amistad que hoy tiene su propia banda sonora y que sigue encontrando nuevas historias por contar.