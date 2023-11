La agrupación de heavy metal alemana Accept anunció su regreso a Sudamérica como parte de su nuevo tour internacional, donde visitará diversas ciudades de la región, incluyendo a Perú, el próximo 7 de mayo en el Centro de Convenciones Festiva.

Accept es una de las bandas más importantes del heavy metal. Desde su primer trabajo homónimo lanzado en 1979, han logrado cautivar a sus oyentes con sus potentes riffs y canciones como “Balls to the Wall”, “Princes of the Dawn”, “Burning”, entre muchas otras.

La agrupación ha sido liderada por Wolf Hoffman y se ha mantenido vigente, más potente que nunca. En el 2010 se suma el vocalista Mark Tornillo, dándole a Accept una renovación a sus propios sonidos, lanzando ese mismo año el álbum “Blood of the Nations”.

Ahora la banda regresa a nuestro país a un año de su última presentación en el “The Metal Fest”, pero esta vez con un show en solitario de larga duración cargado de sus grandes éxitos, en una jornada imperdible. En su gira también incluyó presentaciones en Brasil, Argentina, Chile, Colombia, El Salvador y México.

La venta de entradas empezó el lunes 13 de noviembre, a través del sistema Puntoticket. Las entradas están en etapa de preventa 1 a S/160 (hasta el 5 de diciembre), luego empezará la segunda preventa a S/180 (hasta el 5 de febrero) y luego la venta general será de S/200.

Alexis, un joven ciego, que sueña con ser un comediante exitoso, se muda a la ciudad más grande del mundo acompañado de su mejor amigo y “mánager”, Charly, quien tiene parálisis cerebral. ¿Qué podría salir mal? "Ojitos de huevo", una serie mexicana con una mirada única, está disponible desde el 17 de noviembre, solo en Netflix.