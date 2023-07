Si estás familiarizado con las competencias de freestyle, probablemente también hayas escuchado de la liga de rap argentina “El quinto escalón”. Una fábrica de artistas que consagró la fama de Duki, Wos, Trueno, Lit Killah y hasta Paulo Londra. Lo que probablemente no sepas, es que el primer responsable del éxito del evento fue ACRU.

En 2016, el rapero ya era una de las figuras más admiradas dentro de las batallas callejeras, por lo que cuando sufrió el robo de una gran suma de dinero que ahorró para pagar la operación de su padre, la comunidad del hip hop porteña se unió para apoyarlo. Esta edición llevada a cabo en el Parque Rivadavia congregó a miles de personas causando tal alborto en la calle, que marcas y empresarios encontraron en este nicho un gran potencial para formar industria. El resto ya es historia, hoy en día Argentina es uno de los referentes mundiales del freestyle.

Para lamento de algunos fans, ACRU lleva tres años retirado de las batallas y no parece tener ninguna intención de volver. Eso sí, sus rimas aún continúan con vida en su música y es así como llega por primera vez al Perú, con un concierto exhibición como previa al lanzamiento de su nuevo álbum “El Don”.

“Sé que tienen un público que ama y respeta mucho toda la movida del hip-hop y el rap en castellano, lo cual es muy fuerte. Siento que habrá una conexión especial y auténtica con la música. Además me interesa mucho su naturaleza, y su comida, porque me dijeron que es excelente”, dijo previo a su llegada al país en entrevista con El Comercio.

— Pasaste de participante a juez en la Red Bull Batalla de Argentina, ¿cómo te llevas con las competencias de freestyle ahora?

Dejé las competencias de freestyle cuando decidí involucrarme más con la música. Hoy en día, disfruto de los eventos de freestyle como espectador y me gusta improvisar, pero desde otro lado. Estoy totalmente involucrado con mi música, los nuevos lanzamientos y todo lo que hemos trabajado en este nuevo proyecto del disco.

— ¿Qué es lo que te llevó a alejarte de las competencias y optaras por labrar tu carrera en la música?

Para mí, desde el minuto cero, desde que comencé en el camino de las competencias, yo ya sabía que iba a hacer música. Para mí las ligas fueron una puerta para acceder al mundo del hip hop y conocer a otros artistas y productores. Cuando me enamoré de este género yo quería rapear, grabar canciones, sacar discos; pero tenía que hacer presentaciones y entonces mi camino artístico se atrasó. Así que cuando sentí que las competencias ya no me llenaban, y que tenía mucho más que decir fuera de ellas, fue cuando decidí retirarme y enfocarme totalmente en la música.

— De hecho lo lograste. Como peruanos, nos llama bastante la atención la industria argentina, especialmente en el hip hop, donde la figura de productores como Evlay, Federico Ilvento o Blasfem es muy reconocida. ¿Cómo se logra este mérito?

Bueno, creo que en toda Latinoamérica todavía necesitamos enaltecer más la figura de los productores y reconocer su trabajo y la importancia que tiene en la música. Es algo que afecta a todos los países. Poco a poco, en Argentina, se está haciendo un mejor trabajo en cuanto al reconocimiento de los productores, así como también de los ingenieros de audio y todo el equipo que trabaja detrás de las canciones. A nivel de reconocimiento, quizás están un poco desvalorizados en comparación con los artistas, pero creo que hay mucho por construir en general.

— Curiosamente fuiste uno de los primeros en colaborar con Bizarrap, con el Freestyle Session #4 y la canción “El jugador del año”. ¿Qué piensas sobre el éxito de tu compatriota?

Su éxito es totalmente merecido, es el resultado de su trabajo arduo, su construcción y su búsqueda. Cada vez que he compartido con él, lo he visto enfocado, serio, dedicando muchas horas a sus producciones y su próximo “movimiento”. Creo que todo se debe al esfuerzo que ha puesto en su carrera. Es valioso que la figura de un productor como él tenga reconocimiento internacional a nivel global, ya que enaltece el papel del productor en todo el mundo. Además, esto ha ayudado a enseñar a la nueva generación de artistas argentinos la importancia de valorar el trabajo de los productores. Me alegra ver cómo su trabajo y dedicación lo han llevado tan lejos.

— También conoces cercanamente a nuestro compatriota Jaze. ¿Qué opinión tienes de él?

Sí, he compartido bastante con él. Hemos hablado desde hace mucho tiempo, incluso desde su primera visita a Argentina. Nos hemos comunicado virtualmente y hemos compartido momentos en persona cuando ha venido aquí. Creo que es un compañero que está buscando crecer en su carrera y le deseo lo mejor. Es una persona con talento y calidad humana, y estoy seguro de que logrará alcanzar sus metas.

— ¿Qué le aconsejarías ahora que se ha establecido en Argentina para lograr despegar su carrera musical?

Lo que podría aconsejarle es que le meta lo mejor a su carrera, que siga enfocado con energía y determinación en sus proyectos. Él tiene mucha calidad humana, Jaze es una persona con talento y tiene potencial para triunfar en Argentina. Estoy seguro de que si sigue trabajando arduamente, llegará lejos en su carrera artística. Está buenísimo que alguien con una sensibilidad como la de él pueda involucrarse en la música, y sería genial que logre el reconocimiento que merece.

— Volviendo a ti, estás por lanzar tu último álbum “El don”. ¿Qué representa para ti y cuál es la historia detrás del proyecto?

“El Don” representa el primer capítulo donde puedo comunicar y manifestar al cien por ciento mi faceta más artística. A diferencia de mis discos anteriores, donde estaba más arraigado a la figura del MC o rapero tradicional, en este álbum quería explorar más en la música, los colores, la fotografía, los arreglos y la versatilidad a la hora de componer. Quería darle espacio a una faceta mía que sentía que no había encontrado antes. Es el primer disco donde aparece el artista con su visión y la obra en un todo. Aunque tiene una fuerte impronta y estética del rap, es un disco que busca transmitir una visión artística más amplia y profunda. Es el resultado de desprejuiciarse, ganar visión y enfrentar desafíos, buscando encontrarse con la auténtica fuente de la música. En definitiva, esta es la historia que quiero contar con “El Don”.

— Cuentas con tres álbum publicados que se caracterizan por un estilo más hardcore y underground, a diferencia de “El don”, que cuenta con un concepto más pop. ¿Es este tu ingreso a la industria mainstream?

No, no necesariamente. Quizás me sucede que a nivel artístico, siento que mis obras van alcanzando ciertos niveles y cada vez las desarrollo más. Conozco el potencial creativo que poseo y a veces, con mis obras, he logrado llevarlas hasta cierto nivel. Sin embargo, siento el deseo de impulsarlas aún más. El disco en cuestión tiene diversas estéticas, aunque atraviesa un mismo concepto. Es un álbum fuerte, lleno de energía y con su propia historia que respira. También percibo una búsqueda interior intensa en él. Mi meta en sí es seguir desafiándome y ayudando a que la escena del rap crezca, llevándola a un nuevo nivel. Tal vez, en cierto punto, esta búsqueda pueda llevar a que mi música sea más mainstream, pero no siento que eso sea algo buscado intencionalmente, sino un resultado natural.