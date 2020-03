“No me retiro, solo es una pausa, pero no podía irme sin despedirme de mis causas”. Con esa rima, Mauricio Hernández, más conocido como Aczino, entro al escenario y encendió el ruido en las casi 10 mil personas que se hicieron presentes en la Plaza de Acho, para ser testigos de un día histórico en el freestyle mundial: la primera final internacional de la Freestyle Master Series.

Esta presentación inicial de Aczino estuvo llena de emociones y fue celebrada por sus compañeros MCs y por supuesto por el público, que a modo de respeto le tiraron rosas al escenario. Así comenzó una larga jornada en donde el mexicano de 28 años derrotó en octavos al español Errecé, a sus compatriotas Zticma en cuartos y a Rapder en semis.

En la gran final de la noche tuvo al frente al español Chuty, quien en su primera intervención del día y aun sin saber que lo enfrentaría en la final, le dedicó incluso una rima y saludo como respeto. Chuty derrotó en octavos a El Menor de Chile, al también español Blon y en semis al chileno Nitro.

Aczino dice adiós

Aczino se despidió así de las competencias, anuncio que hizo semanas atrás a través de sus redes sociales. Y que mejor forma de hacerlo que escribiendo su nombre como el primer Campeón Internacional de la FMS.

Además de Acho repleto, más de 7.5 millones de reproducciones viene sumando la transmisión por el canal oficial de Youtube de Urban Roosters y del mismo modo, cientos de miles siguieron la conversación en redes sociales, siendo tendencia mundial y número uno en varios países.

La jornada en Lima sirvió además como escenario perfecto para mostrar oficialmente a la FMS Perú, que tendrá este año su primera temporada, sumándose así a España, Argentina, México y Chile. Los 10 MCs, el Host, Jurado y DJ fueron presentados en sociedad y los freestylers tuvieron sobre el escenario una exhibición, muy celebrada por los asistentes.

La primera fecha de la FMS Perú de un total de nueve, será este 4 de abril en Lima.

Estos son los diez MCs de la FMS Perú:

Jaze, Choque, News Era, Stick, Strike, Ramset, Ghost, Nekross, Jota y Skill.

Primera fecha en Lima

Fuente: Urban Roosters