Aczino: "Quizá deje los torneos para dedicarme a mi disco"

Aczino, acostumbrado a contestar con un micrófono en la mano y con una base de rap, alza la voz frente a cámaras para resolver las dudas sobre su carrera. Un camino que aún no tiene claro, aunque logra discernir entre lo que quiere y lo que no. Tras seis años de carrera en la improvisación, el reciente ganador de la Red Bull Batalla de los Gallos 2017 piensa en retirarse de los torneos.

"Me siento un poco desgastado y he estado pensando si debo seguir en las batallas de manera constante. Creo que sería bueno darle un espacio al disco, pues me tardé mucho en tenerlo. Quizá de medio año en adelante o el próximo año. Pero sí, le voy a dar más espacio a la música", manifestó Aczino sin micrófono en la mano ni base de freestyle. Las afirmaciones más importantes se hacen sin música.

"Creo que retirarme como tal no; pero a lo mejor sí dejaría de competir en torneos que me requieran al 100%. No es lo mismo que ir a una exhibición, donde la pasas bien y platicas con el compañero. Todos van felices. Nadie gana y nadie pierde. Y bueno, no hay nada en juego. A lo mejor no dejaría de hacer batallas de exhibición, pero sí tal vez dejaría un poco las competencias". Aczino termina la frase mientras apoya la mano derecha en su quijada mirando al frente.

Aczino responde sobre su continuidad en el Freestyle. (Video: El Comercio/Foto: AFP)

Aczino, que estuvo concentrado en Cieneguilla a la espera del torneo de Liga de Freestyle Profesional 2018, también comentó que siempre aprende algo de sus colegas. "No es que yo me sienta así, como que 'soy el mejor del mundo', pues todos mis compañeros son muy buenos y de ellos aprendo muchas cosas. Me retroalimento de todos los demás".

El que es considerado como el mejor freestyler del mundo por prensa especializada, críticos y otros raperos también comenta sobre su fórmula del éxito para los torneos. "Hay mucho de concentración de meditar. Yo cada vez que voy a un torneo me visualizo ganando. Con el trofeo en las manos. Dando buenas batallas"

Aczino busca ganar este sábado la Liga de Freestyle Profesional a desarrollarse en Surquillo, Lima, que podría ser su primera victoria en 2018. Esperemos que no sea la última.