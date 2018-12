Aczino en referencia a Duki: "No me importa quién sea el jurado"

No es necesario un micrófono para que el 'freestyler' Aczino lance un 'punchline'. El mexicano, en medio de una sala repleta de periodistas, declara como si estuviera en una batalla de gallos. Esta mañana en Buenos Aires, ha dejado muy en claro su posición sobre uno de los cinco jurados que decidirán al ganador de la Final Internacional este domingo. Además, medita sobre el nivel de Jaze, el representante de Perú, y considera al argentino Woz como el gran favorito.

Desplazándose entre micrófonos y cámaras, Aczino se sienta para atender a la prensa. El mexicano, actual campeón del mundo de 'freestyle', sabe que es el gran favorito y quiere revalidar su condición de número uno, algo que nadie nunca ha hecho en este tipo de evento: ganarlo dos veces seguidas.

Aunque la designación de Duki, como juez de la Final Internacional Buenos Aires 2018, hace que lance varios 'punchlines' sin micrófono en la mano. Entendiendo, y respaldado por el peso de su nombre, declara sin filtros sobre el trapero argentino que ha tomado por asalto el ritmo de moda.

"No me importa quién sea el jurado. Yo trato de rapear, y rapear lo mejor que puede, para que si aún así sea la mamá del que está compitiendo, vote por mí. Me parece que no era necesario ese llamado. Pudo haber habido otro. Es mi opinión, y no tengo nada en contra de él (Duki), de hecho me da mucho ver que sea un producto auténtico, pues salió de las plazas y ahora está en 'mainstream'" dice Aczino mientras sonríe.

Aczino: "No me importa quién sea el jurado". (Foto: Red Bull Content Pool)

Aczino termina su discurso sobre la designación del trapero argentino Duki. El rapero, conocido por su enorme ego, también es claro en una consigna: si él no gana, le gustaría que triunfe alguien al que calificó. Y el peruano Jaze se asoma en ese horizonte.

"Le tengo mucho aprecio a Jaze. Lo conozco hace un año, y pensamos que era como que 'ah bueno, es el típico niño que da la sorpresa un día y listo'. Pero no. Siguió y siguió dando de qué hablar. Siguió dando nivel. Ganó las competencias nacionales. Y para mí sería un honor competir contra él también. Es muy bueno", sostiene Aczino.

Entendiendo que siempre hay un gran favoritismo de parte del público por el 'freestyler' local, y Aczino aceptando que tuvo el gran apoyo de su gente en la última Final Internacional, el rapero mexicano Sabe que Wos representa un doble obstáculo: por su talento y por los fans que estarán en el evento el domingo.

"Wos representa más obstáculo. Yo voy a salir a hacer mi trabajo. Para mí, entre más grande sea el obstáculo más grande es la victoria, la recompensa, el reto. Si tengo a los jueces en mi contra, al público en mi contra, y si todos son buenos, y sí gano para mí sabe mejor. También sería bueno ir por Wos a la primera. Todo o nada. Matar o morir", pronuncia y termina Aczino.

La Red Bull Batalla de los Gallos Final Internacional Buenos Aires 2018 se celebrará este domingo en el Club Hípico Argentino desde las 10:00 am. hora Perú y 12:00 pm. hora de Argentina.