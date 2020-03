El músico estadounidense Adam Schlesinger, ganador del Grammy y conocido por su rol como bajista de la banda Fountains of Wayne, fue hospitalizado a causa del coronavirus, según confirmó su agente al portal Entertainment Weekly.

En una carta emitida por el agente del músico, la novia de Schlesinger confirmó que “Adam fue hospitalizado por COVID-19” y que “se encuentra sedado y conectado a un ventilador”. Además, añadió que su situación “es crítica”.

“Él está muy enfermo y tuvo que ser sedado, como todas las personas que se encuentran conectadas a ventildores, pero nadie utiliza el término ‘en coma’ conmigo”, expresó el abogado del cantante, Josh Grier, a Variety.

Recordemos que Adam Schlesinger ha sido nominado a diversos premios Oscar, Tony, Grammy y Emmy, siendo ganador de algunos de ellos. Su más reciente galardón lo obtuvo en 2018 gracias a su tema “Antidepressants are so not a Big Deal”, junto a Rachel Bloom y Jack Dolgen.

Schlesinger nació en 1967 y formó el grupo indie Ivy en 1994. Un año después fue cofundador de Fountains of Wayne, con la que se popularizó por su dominio del bajo.

En 1997 fue nominado a los Oscar y a los Globos de Oro por el tema “That Thing You Do!”, canción principal de la película “The Wonders” de Tom Hanks.

