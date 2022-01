Tras su regreso a la música, la artista británica Adele no ha dejado de sorprender a sus seguidores con nueva música y esta no es la excepción. La cantante acaba de estrenar el videoclip de su sencillo “Oh My God”, con una temática muy singular: al blanco y negro.

La ganadora de 15 premios Grammy escogió esta canción como el segundo single oficial de su cuarto álbum “30″, estrenado el 19 noviembre del año pasado. El videoclip fue dirigido por Sam Brown y tiene una estética muy teatral protagonizada por la cantante, así como un gran equipo de bailarines, donde la manzana -como símbolo de pecado- también tiene un rol principal.

A través de Instagram, Adele había revelado que el video musical se estrenaría este 12 de enero, junto a un breve clip de adelanto para sus fanáticos. “¡Descansada y reiniciada! Me siento lista para 2022, hay tantas cosas por venir, estoy emocionada de que todos lo vean”, escribió.

Cabe recordar de su primer sencillo del nuevo álbum, “Easy on me” cuenta con más de 223 millones de reproducciones en YouTube. En sus primeros minutos de publicado, “Oh My God” ya tiene más de 300 mil reproducciones.

Conforme a los criterios de Saber más

VIDEO RECOMENDADO

El actor de 72 años nos habla de habla de sus 46 años de trayectoria artística, de aquel infausto día en que su familia perdió absolutamente todo lo que tenía en el terremoto de 1970 en Ancash, de su matrimonio con Analí Cabrera y posterior separación, de su regreso a la docencia y de lo agradecido que está con la vida.