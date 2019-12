Recordar/es volver a vivir. Y si es a través de la música, mejor. Ya sea porque sonó en todos lados o porque marcó un momento cultural, hay canciones que nos transportan rápidamente a un año de esta última década que se despide.

A/pesar del auge musical de esta época, cada año tuvo una canción que alcanzó el éxito internacional, rompiendo fronteras, e incluso, superando barreras de idioma.

2010: “Waka waka” - Shakira

El/himno de la Copa Mundial de Fútbol Sudáfrica 2010 y la canción más importante en la vida de Shakira. España se coronaba campeón del mundo y la cantante colombiana conocía al amor de su vida y padre de sus hijos. Todo ello, en medio de la recordada coreografía de “Waka waka”. Hoy el video supera las 2000 millones de reproducciones en YouTube.

2011: “Ai Se Eu Te Pego” - Michel Teló

Ganadora/de un premio Billboard a la Mejor canción latina, “Ai Se Eu Te Pego” hizo de Michel Teló un rostro conocido en Europa y Latinoamérica. “Ay si te agarro” ─en español─ fue una nueva versión de un popular cántico de Porto Seguro, Brasil. Y si bien fue lanzada al mercado en junio del 2011, su éxito explotó durante el 2012.

2012: “Gangnam Style” - PSY

Las/3000 millones de reproducciones en YouTube respaldan las veces que fanáticos y curiosos quisieron aprender los pasos de baile de la irreverente canción. Ver a un hombre bailar como si imitara un equino (de hecho, en América Latina se le llamó popularmente “El baile del caballo”) se convirtió en el ‘boom’ mundial del K-pop, el pop surcoreano que, hasta entonces, solo conocía un nicho de mercado pequeño.

2013: “Get lucky” - Daft Punk

Ganadora/de dos Grammys a Grabación del año y a Mejor interpretación de pop de dúo/grupo. El dueto de DJ’s franceses anticiparon el sonido de “Get lucky” durante los anuncios comerciales del late show Saturday Night Live, luego le dieron voz a su pegajosa pista con las participaciones de Nile Rodgers y Pharrell Williams.

2014: “Happy” - Pharrell Williams

Pharrel/Williams no se imaginó que la canción que interpretó para el soundtrack de la película “Mi villano favorito 2” se convertiría en el tema del año. Además de ser nominada al Oscar como Mejor canción original, “Happy” fue un antes y un después en la carrera del rapero estadounidense, quien venía de ganar un Grammy a Mejor Productor.

2015: “El taxi” - Pitbull ft. Sensato y Osmani García

Una/de las tantas colaboraciones exitosas de Pitbull y con la que consiguió el #1 en las listas musicales de Cuba y Perú. Con un ritmo muy familiar en el ámbito local, “El taxi” fue uno de los 25 videoclips más vistos del 2015, logrando ser una de las canciones imprescindibles en la mayoría de fiestas de ese año.

2016: “La bicicleta” - Carlos Vives y Shakira

Un/cántico colombiano que hace mucho no gozábamos. “La bicicleta” unió por primera vez a los aclamados cantautores en un tema compuesto por ambos y lanzado como un vallenato en sus discos de aquel año. La recepción del tema fue un rotundo éxito en las premiaciones musicales. Sin embargo, el cantante cubano Liván Castellano Valdés demandó a los colombianos por plagio. La justicia, finalmente, desestimó la acusación.

2017: “Despacito” - Luis Fonsi ft. Daddy Yankee

El/debut de Luis Fonsi en el género urbano. De la mano de Daddy Yankee, el excantante de baladas entraba de lleno al mercado del reggaetón que hoy lo acepta como un exponente importante. “Despacito” continúa siendo una de las canciones más populares a nivel mundial, siendo el video musical más reproducido de YouTube e histórico ganador de cuatro Grammys en el 2017.

2018: “Sin pijama” - Becky G y Natti Natasha

El/poderío femenino en el reggaetón. “Sin pijama” marcó el inicio de las colaboraciones femeninas en el género urbano, fuertemente liderado por hombres. Becky G y Natti Natasha se unieron para grabar el tema que haría despegar sus carreras como solistas. Con un trabajo que incluyó a Daddy Yankee, Camilo Echeverry y el dúo Mau & Ricky, “Sin pijama” supera hoy el billón de reproducciones en YouTube.

2019: “Con calma” - Daddy Yankee

El/‘rey del reggaetón’ venía logrando que todos sus sencillos se posicionaran entre los más escuchados y vistos de las plataformas digitales. Sin embargo, no fue hasta el 2019 que Daddy Yankee recibió a montones los resultados de su éxito musical desde hace más de una década. El puertorriqueño no solo lideró los ránkings musicales, sino conquistó el mercado estadounidense, presentándose en el programa The Late Late Show with James Corden y haciendo un remix con Katy Perry.

