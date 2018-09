El cantante y compositor peruano Adrián Bello lanza su disco debut "Apprentice", una placa de once canciones con influencias de soul que respiran autoconocimiento y búsquedas personales entre el miedo y el amor.

Según el músico, este ha sido una exploración sobre el amor y el miedo, y también un proceso de creación que ha constituido uno de los aprendizajes más importantes de su vida. Por ello el nombre es bastante literal: "Apprentice".

"Siendo mi primer proyecto me siento en un lugar de humildad ante todo los demás aprendizajes que puedan venir. No me siento mejor ni peor que nadie. Este disco me ha abierto el corazón y la mente", señala Bello.

El disco tiene una influencia marcada por el soul. Se nutre de grandes clásicos como Donny Hathaway, Marvin Gaye, Ray Charles, Nina Simone, etc., así como de artistas más contemporáneos como Amy Winehouse, Leon Bridges, Adele y Sam Smith.

El proceso de creación del disco le tomó poco más de dos años y medio. Desde que empezó a desarrollar un concepto sonoro con el productor David Chang (quien ha trabajado con Cristina Valentina y We The Lion, entre otros), pasando por componer infinidad de canciones, hasta quedarse con los once temas que componen el disco.

"'Apprentice' es una ventana a un proceso de autoconocimiento bastante personal a través de mis experiencias en torno al amor. Es un disco bastante honesto, mis letras son bien directas", señala Adrián. "El soul es justamente alma y es un género que te permite una vulnerabilidad única, que me encanta poder experimentar", añade.

"Apprentice" será lanzado en un íntimo concierto el próximo 3 de Octubre, a las 8:00 p.m., en el Teatro La Plaza (Larcomar).