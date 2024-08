¡El fin de una era! Aerosmith, la famosa e icónica banda estadounidense, oficializó su retiro de los escenarios. El adiós del grupo se debe a los persistentes problemas de salud que padece Steven Tyler, vocalista y líder del conjunto rockero.

Una fractura de laringe sufrida por Tyler en septiembre de 2023, durante su gira de despedida “Peace Out” y donde canceló varias presentaciones, resultó ser más grave de lo esperado. A pesar de los tratamientos médicos y los esfuerzos de rehabilitación, el cantante no ha podido recuperar la potencia vocal necesaria para continuar con las giras.

“Hemos tomado una decisión desgarradora y difícil, pero necesaria, como banda de hermanos, de retirarnos de los escenarios”, expresó la banda en redes sociales. Tras ello, el grupo reconoció que la voz de Steven Tyler no podía recuperarse por completo.

“[...] La voz de Steven es un instrumento como ningún otro. Ha pasado meses trabajando incansablemente para recuperar la voz que tenía antes de lesionarse. Le hemos visto luchar a pesar de tener a su lado al mejor equipo médico. Tristemente, está claro que no es posible una recuperación completa de su lesión vocal”, añadieron.

Ante la noticia de su retirada, el vocalista de Aerosmith, el cantante Steven Tyler se pronunció lamentando que no podrá cantar en bastante tiempo. “Se me rompe el corazón al decir que he recibido órdenes estrictas del médico de no cantar durante los próximos treinta días”, dijo en Instagram tras cancelar sus conciertos.

Luego complementó: “Sufrí daños en las cuerdas vocales durante el espectáculo del sábado que provocaron una hemorragia posterior. Tendremos que posponer algunas fechas para poder volver y darles la actuación que se merecen”.

Aerosmith fue una banda originada en 1970 por Tyler, el guitarrista principal Joe Perry, el bajista Tom Hamilton, el guitarrista Brad Whitford y el batería fundador Joey Kramer.