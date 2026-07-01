Las entradas para asistir a cualquiera de las dos fechas están disponibles en Teleticket | Foto: Difusión
Las entradas para asistir a cualquiera de las dos fechas están disponibles en Teleticket | Foto: Difusión
Por Redacción EC

Los grupos Afrodisíaco, 6 Voltios, Bareto, Los Méndez, Raíces de Jauja, Cholopower, Qorianka y la cantante Amy Gutiérrez encabezarán el festival musical y cultural Peruanazo Fest 2026, encuentro que reunirá a más de 60 artistas en escena los días sábado 18 y domingo 19 de julio en la Explanada del Estadio San Marcos desde las 11 a. m.

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