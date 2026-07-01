Los grupos Afrodisíaco, 6 Voltios, Bareto, Los Méndez, Raíces de Jauja, Cholopower, Qorianka y la cantante Amy Gutiérrez encabezarán el festival musical y cultural Peruanazo Fest 2026, encuentro que reunirá a más de 60 artistas en escena los días sábado 18 y domingo 19 de julio en la Explanada del Estadio San Marcos desde las 11 a. m.

La organización del evento confirmó que esta cuarta edición se desarrollará en dos jornadas consecutivas y contará con dos escenarios simultáneos para albergar tanto las presentaciones musicales como los espectáculos de danzas tradicionales provenientes de diversas regiones de la costa, sierra y selva del país.

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Así, el Escenario Inti concentrará a las principales figuras del cartel musical, mientras que el Escenario Taipy presentará agrupaciones de baile durante el día y dividirá sus noches artísticas entre el rock alternativo el sábado y una plataforma dedicada al talento femenino el domingo.

El festival también contará con una zona gastronómica con platos representativos de las diversas regiones del territorio peruano, venta de cervezas artesanales, cafés de especialidad y coctelería regional, junto con una feria destinada a la exhibición de productos de emprendedores locales.

Las entradas para asistir a cualquiera de las dos fechas ya se encuentran disponibles en Teleticket, a partir de los S/ 20.

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