Martha Argerich, una de las leyendas vivientes de la música académica, visitará Lima a mediados de este año. Extraordinaria pianista que ha dominado la técnica desde la década del 60 y que supo lograr soberbias interpretaciones de la obra de Liszt, Bach, Chopin y Prokofiev, ella tomará el Gran Teatro Nacional el jueves 16 de julio.

Philippe Jaroussky, importantísimo tenor francés, también se paseará por la ciudad. Su manejo de la voz –que se caracteriza por poseer muchos matices que él utiliza con audacia– ha hecho que la crítica lo describa como un espectáculo de pirotecnia vocal. Él no llegará solo: sobre el escenario del colegio Santa Úrsula, en octubre, lo acompañará la agrupación Le Concert de la Loge, ensamble fundado por el violinista Julien Chauvin que trabaja con instrumentos del siglo XVIII para dar vida a uno de los grupos más llamativos de dicha época, Le Concert de la Loge Olympique.

La presencia de Argerich y de Jarousky solo es posible gracias a las gestiones de la Sociedad Filarmónica de Lima, organización que hace rato logró posicionar a la capital peruana como una de las paradas más importantes de las giras de los grandes talentos de la música académica. El año pasado, tal como se recuerda, se presentaron Mischa Maisky, la Orquesta Filarmónica de Israel dirigida por Zubin Mehta, así como otros artistas de renombre. El 2020 se inicia con miras a superar la alta valla.

ESTOS SON LOS INVITADOS

La tradicional Temporada de Abono que se suele desarrollar en el auditorio del colegio Santa Úrsula (cuyas entradas ya se pueden conseguir en las oficinas de la Sociedad Filarmónica) romperá fuegos el lunes 20 de abril con el indo-alemán Christian Zacharias, pianista especializado en la obra del fundamental Robert Schumann. Le seguirá el italiano Christian Leotta, quien se ganó el respeto del medio cuando, siendo joven, interpretó las 32 sonatas para piano de Beethoven.

El Ciclo Sinfónico –que se lleva a cabo en el Gran Teatro Nacional– se iniciará el lunes 11 de mayo con la presentación de la orquesta Moscow Virtuosi, cuya trayectoria se rastrea hasta 1979 y de la que destaca la que es considerada una de las mejores violinistas rusas, Viktoria Mullova. Más adelante, el sábado 14 de noviembre, tocará el solicitado Joshua Bell (artista exclusivo de Sony Classical que ha grabado más de 40 discos y ganado premios como el Grammy, Mercury y Gramophone) junto a Academy of Saint Martin in the Fields, con seis décadas de historia.

Este año, el Concierto Extraordinario (que como su nombre lo destaca está fuera de la temporada convencional) será el 20 de mayo en el Teatro Municipal de Lima. Allí, la Yale Symphony Orchestra demostrará por qué es uno de los elencos universitarios de Estados Unidos más respetados. Fundado en 1965, el ensamble que ha acompañado a grandes solistas como Yo-Yo Ma, Frederica von Stade o Thomas Murray, se presentará junto a su director William Boughton, quien además es un prestigioso chelista. Que comience la temporada.

SEPA MÁS

El abono ya se puede conseguir en la misma Sociedad Filarmónica (445-7395 / informes@sociedadfilarmonica.com.pe). En unos días, estará disponible en Teleticket.

TODA LA PROGRAMACIÓN

Temporada de abono (Colegio santa úrsula)

Lunes 20 de abril: Christian Zacharias (Alemania)

Martes 28 de abril: Christian Leotta (Italia)

Jueves 7 de mayo: Jerusalem Chamber Music Festival (Israel)

Jueves 28 de mayo: Alejandro José Arroyo (El Salvador)

Martes 2 de junio: Pavel Sporcl (República Checa)

Sábado 13 de junio: Doménica Nordio (Italia)

Martes 23 de junio: Orchester Wiener Akademie (Austria)

Sábado 4 de julio: Silver-Garburg Duo (Israel)

Miércoles 8 de julio: State Young Orchestra of Armenian (Armenia)

Martes 11 de agosto: Orazio Sciortino (Italia)

Martes 15 de setiembre: Iagoba Fanlo y Eduardo Fernández (España)

Martes 22 de setiembre: Ashot Khachatourian (Armenia)

Martes 6 de octubre: Kölner Akademie (Alemania)

Martes 13 de octubre: Philippe Jaroussky y Le Concert de la Loge (Francia)

Martes 20 de octubre: Dmytro Choni (Ucrania)

Martes 27 de octubre: Dover String Quartet (EE.UU.)

Martes 3 de noviembre: Homero Francesh (Uruguay)

Viernes 20 de noviembre: Orquesta Sinfónica de la Universidad Nacional de Música (Perú)





Ciclo Sinfónico (Gran Teatro Nacional)

Lunes 11 de mayo: Moscow Virtuosi Orchestra (Rusia)

Jueves 16 de julio: Martha Argerich y la Orquesta Juvenil de Bahía-Neojiba (Brasil/Argentina)

Sábado 1 de agosto: Concertgebouw Chamber Orchestra (Países Bajos)

Sábado 14 de noviembre: Joshua Bell y la Academy of St. Martin in the Fields (Inglaterra y EE.UU.)





Ciclo Extraordinario (Teatro Municipal de Lima)

Miércoles 20 de mayo: Yale Symphony Orchestra (EE.UU.)