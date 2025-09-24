Luego del triste momento que la familia Quiroga vivió por el fallecimiento de Don Teófilo Quiroga, fundador de Agua Marina, la agrupación piurana de cumbia anunció su retorno a los escenarios con un concierto de gala en la explanada del centro comercial Plaza Norte, en Independencia.

El espectáculo, acompañado de un equipo de luces y sonido de alta calidad, se realizará el próximo sábado 11 de octubre y promete contagiar a los asistentes con el sabor y la alegría de la cumbia a partir de las 8 p. m. Las entradas están disponibles en Ticketmaster.

La agrupación norteña ha estado preparando nuevos temas, y recientemente lanzó su nueva producción musical en redes sociales, titulada “Espero tu llamada”.

El video, filmado en los manglares de la playa de San Pedro (Piura), destaca por su belleza natural y calidad de su producción.

Sobre Agua Marina

La agrupación Agua Marina se formó en 1976 en Sechura, Piura. Los hermanos José y Antonio Quiroga Querevalú comenzaron tocando en eventos locales con influencias de cumbia colombiana y ritmos tropicales.

Seguidamente, desarrollaron un estilo propio que combinaba melodías románticas con arreglos modernos, permitiéndoles destacar en la escena musical peruana.