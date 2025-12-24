La emblemática agrupación de cumbia Agua Marina alista su retorno a los escenarios en 2026, luego de permanecer alejada de las presentaciones públicas tras el atentado que sufrió durante un concierto en Chorrillos. El anuncio se conoció a través de una publicación difundida en TikTok por la agrupación Amor Rebelde, que se viralizó el último martes 23 de diciembre y generó expectativa entre los seguidores del grupo piurano.

Según la publicación, el regreso de Agua Marina estaría programado para el domingo 15 de febrero de 2026 en la playa Agua Dulce, en el distrito de Chorrillos. El afiche promocional incluye el mensaje “El retorno más esperado del agua más rica del Perú” y una imagen de la agrupación de Sechura junto al cantante Segundo Rosero. Hasta el momento, la orquesta no ha emitido un pronunciamiento oficial confirmando la fecha ni brindado mayores detalles sobre su retorno.

Agua Marina reaparece en afiche que anuncia posible regreso a los conciertos.

Agua Marina se alejó de los escenarios tras el atentado ocurrido el 8 de octubre de 2025 durante una presentación en el Círculo Militar de Chorrillos, hecho que dejó al menos seis personas heridas, entre ellas los hermanos Luis y Manuel Quiroga, fundadores de la banda. Días después, la agrupación anunció la suspensión temporal de sus conciertos como medida de prevención, en medio de un contexto marcado por la inseguridad que afecta a diversas orquestas del país.

En los últimos meses, diferentes agrupaciones de cumbia han denunciado amenazas, robos y extorsiones vinculadas a la realización de espectáculos públicos, una problemática que ha sido ampliamente reportada por medios nacionales y que ha impactado en el normal desarrollo de actividades artísticas. En ese escenario, el eventual regreso de Agua Marina marcaría uno de los retornos más esperados dentro del género para el próximo año.

