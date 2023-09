Agua Marina reprogramó su concierto de aniversario “Nuestro horizonte” del 30 de setiembre para el 25 de noviembre, luego de que la Municipalidad Metropolitana de Lima clausuró el estadio San Marcos ante las quejas de vecinos y estudiantes por los niveles excesivos de ruido.

“Queremos agradecer a todos los que ya han adquirido sus entradas para acompañarnos a celebrar el concierto de aniversario de la familia musical Agua Marina, ‘Nuestro horizonte’, […] Esperamos que marque un precedente en el género y en la industria musical”, iniciaba el comunicado del grupo.

CONOCE MÁS: Agua Marina cuenta lo que nunca contaron en especial de cuatro capítulos en YouTube

Por medio de sus redes sociales, la agrupación indicó que optaron por cambiar la fecha de su show, pero que será en el mismo recinto. Es decir que el lugar del evento seguirá siendo el mismo estadio.

Devolución de entradas para el concierto de Agua Marina

En otro sentido, el grupo de cumbia Agua Marina comentó que la devolución de entradas estará vigente hasta el domingo 15 de octubre.

Si alguno de los asistentes no desea esperar a noviembre o no puede participar del evento, los artistas señalaron que podrá solicitar el reembolso de sus boletos por medio de la web de Ticketmaster.

“A quienes apuesten por nosotros y por esperar este pequeño periodo de tiempo les agradecemos su confianza, prometemos el concierto más importante de nuestra carrera”, finalizó la agrupación.





¿Por qué el estadio San Marcos fue clausurado?

El estadio San Marcos, propiedad de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), fue clausurado por el municipio de Lima por alteración del orden público.

Vecinos y residentes de la ciudad universitaria denunciaron el ruido excesivo, el manejo ineficiente de los desechos y la inseguridad que generaban los eventos.

MÁS INFORMACIÓN: Agua Marina justifica el costo de entradas para su concierto de aniversario

La municipalidad no solo cerró el estadio, sino que multó a la institución por casi veinte mil soles, equivalente a 4 UIT. Tras el cierre, el concierto de la banda Manowar, Rauw Alejandro y The Weeknd tendrían el peligro de no realizarse.