Qorianka pasó buena parte de su adolescencia siendo “la rara” del salón por escuchar K-pop y aprender coreografías de grupos que entonces pocos conocían. Más tarde vivió dos años en Corea del Sur y convirtió esa influencia en parte de su propuesta. Hoy, a los 25 años, canta en quechua, fusiona sonidos andinos con pop y K-pop, y su más reciente tema, “Ruway”, acompaña la historia de Britany, uno de los nuevos personajes de “Al fondo hay sitio”.

“La primera vez que la escuché en la serie fue después de un ensayo con mis bailarines. Fuimos a comer y, de pronto, empezó a sonar. Todos me dijeron: ‘¿Esa no es tu canción?’. Fue una sorpresa enorme porque sabía que podía aparecer, pero no cuándo ni en qué escena”, recuerda.

A partir de entonces, “Ruway” empezó a ganar una exposición mayor y a conectar con nuevos oyentes.

Detrás de “Ruway” hay una pérdida dolorosa. Qorianka la compuso en diciembre, durante el duelo por Max, el perro que la acompañó durante catorce años.

“Habla de que nuestras almas se van a encontrar en algún momento. La canción nació para Max, pero puede hablar de cualquier ausencia. Cada oyente puede llevarla a su propia historia y recordar a alguien que ya no está”, destaca.

Cruce cultural

Qorianka creció rodeada de música. Su padre Carlos Reynoso integró el Dúo Romances, agrupación de folclore andahuaylino; su hermano toca varios instrumentos y su abuela paterna cantaba. De niña veía a su padre subir a los escenarios y pensaba que algún día quería hacer lo mismo.

“Lo siento en el corazón, en la sangre”, dice.

A esa herencia familiar se sumó después el K-pop. Empezó a escucharlo a los 11 años, aprendió sus coreografías y terminó incorporando esa manera de entender el baile y la puesta en escena a su propio proyecto. Cuando hace poco más de dos años decidió iniciar formalmente su carrera como Qorianka, no quiso escoger entre una influencia y la otra.

“¿Por qué no fusionarlos?”, se preguntó. Y eso hizo.

Su propuesta fusiona quechua, pop y K-pop, tanto en la música como en las coreografías y el vestuario, sin perder sus raíces andinas.

Qorianka recuerda cuando escuchar K-pop era cosa de pocos. Hoy, con BTS llenando varias fechas en Lima, mira ese cambio con asombro.

“En ese entonces no me hubiera imaginado que se convertiría en algo tan popular”, admite.

La cantante celebra que hoy las nuevas generaciones puedan disfrutar del K-pop sin sentirse extrañas por ello. BTS también forma parte de su historia, aunque actualmente se siente más cercana a Twice, la agrupación femenina surcoreana.

“Hace unos años era más ARMY, pero después empecé a seguir más a Twice, que creo que vendrá pronto. Ahora me considero más ONCE, aunque la música de BTS me sigue encantando. Intenté comprar una entrada, estuve varias horas en la cola virtual y no conseguí. Ahora estoy evaluando conseguir una en reventa”, confiesa.

El siguiente paso de Qorianka apunta fuera del Perú. Tras participar en un proyecto musical en China junto con Amanda Portales, Pelo D’Ambrosio y Marco Romero, la cantante prepara nuevos lanzamientos y busca seguir abriendo espacio para su propuesta en otros mercados.

“El próximo año quiero lanzar un miniálbum. Antes, a fin de año, llegará una nueva canción y también una versión pop de un tema andino”, adelanta.

Así cierra una etapa marcada por la búsqueda y abre otra con la mira puesta más lejos: llevar su música, y con ella una parte del Perú, a nuevos escenarios.