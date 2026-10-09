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Resumen

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Qorianka fusiona raíces andinas y K-pop en una propuesta que hoy también encuentra espacio en “Al fondo hay sitio”. (Foto: archivo personal de la cantante)
Qorianka fusiona raíces andinas y K-pop en una propuesta que hoy también encuentra espacio en “Al fondo hay sitio”. (Foto: archivo personal de la cantante)
Por Sonia del Águila

Qorianka pasó buena parte de su adolescencia siendo “la rara” del salón por escuchar K-pop y aprender coreografías de grupos que entonces pocos conocían. Más tarde vivió dos años en Corea del Sur y convirtió esa influencia en parte de su propuesta. Hoy, a los 25 años, canta en quechua, fusiona sonidos andinos con pop y K-pop, y su más reciente tema, “Ruway”, acompaña la historia de Britany, uno de los nuevos personajes de “Al fondo hay sitio”.

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El cantautor nacional nos habla también de Emilio Estefan, de Tony Succar, de su nuevo disco, de sus planes de hacer un unipersonal, de sus hijos, de la relación que mantiene con su exesposa y de sus deseos de volverse a enamorar.
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