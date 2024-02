La banda Air Supply regresa al Perú tras nueve años de ausencia para celebrar sus 50 años de trayectoria musical con una nueva presentación.

El concierto del grupo integrado por Graham Russell y Russell Hitchcock se presentará el jueves 4 de abril en el anfiteatro del Parque de la Exposición.

Air Supply estuvo en Perú por última vez en el 2015, actualmente, el grupo anunció una gira de conciertos llamado “The Lost in Love Experience”, que recorrerá escenarios importantes de Norteamérica y Latinoamérica en el 2024.

Su único show en Perú promete ser un espectáculo inolvidable para celebrar sus 50 años de trayectoria musical junto a los fanáticos peruanos y poder disfrutar en vivo sus grandes éxitos como “All Out of Love”, “Making Love Out of Nothing at All”, “Lost In Love”, “Goodbye”, “Without You” y muchos más.

Sobre Air Supply





Air Supply, es una banda icónica formada por el inglés Graham Russell y el australiano Russell Hitchcock en 1975. Los álbumes Lost in Love, The One That You Love, Now & Forever y The Greatest Hits finalmente vendieron más de 20 millones de copias.

Su tema “Lost in Love” fue nombrada Canción del Año en 1980 y, junto con los otros singles vendió más de 10 millones de copias. Alrededor de 40 sencillos han sido un éxito rotundo en todo el mundo y 11 han alcanzado el Hot 100 de Billboard, 20 el Billboard Adult Contemporary.

Entradas para el concierto de Air Supply en Lima





Las entradas para el concierto de Air Supply en Lima están disponibles desde el lunes 19 de febrero en la plataforma web y puntos de venta físicos de Teleticket, con un costo desde S/179, incluyendo la comisión de ticketera e impuestos de ley, el evento tendrá capacidad limitada.