La banda argentina de rock alternativo Airbag se presentará por primera vez en Tacna el próximo 28 de agosto en el Estadio Joel Gutiérrez, concierto cuya preventa de entradas iniciará este viernes 17 de julio a las 11:00 a. m. en Teleticket.
La banda argentina de rock alternativo Airbag se presentará por primera vez en Tacna el próximo 28 de agosto en el Estadio Joel Gutiérrez, concierto cuya preventa de entradas iniciará este viernes 17 de julio a las 11:00 a. m. en Teleticket.
El grupo, que cuenta con una trayectoria de más de 27 años, ofrecerá un repertorio que repasará éxitos de sus primeras etapas como “Solo aquí”, “Cae el sol” y “La partida de la gitana (Si te vas)”, a la par de composiciones más recientes entre las que destacan “Cicatrices”, “Nunca lo olvides” y “Pensamientos”.
Fundada por los hermanos Sardelli a mediados de los noventa, se consolidaron tras la recepción de sus primeros demos por parte del sello Warner Music, que les permitió grabar su álbum debut en los reconocidos Estudios ION de Buenos Aires.
En su etapa más reciente, los integrantes han optado por mantener un perfil de producción independiente y hermético. Entre sus trabajos más difundidos figuran producciones como "Mentira la verdad" y el proyecto dividido en tomos "El club de la pelea".
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