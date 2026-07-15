Fundada por los hermanos Sardelli a mediados de la década de los noventa, la agrupación inició su camino artístico interpretando versiones de clásicos del rock | Foto: Difusión
Fundada por los hermanos Sardelli a mediados de la década de los noventa, la agrupación inició su camino artístico interpretando versiones de clásicos del rock | Foto: Difusión
Por Redacción EC

La banda argentina de rock alternativo Airbag se presentará por primera vez en Tacna el próximo 28 de agosto en el Estadio Joel Gutiérrez, concierto cuya preventa de entradas iniciará este viernes 17 de julio a las 11:00 a. m. en Teleticket.

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