/ NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.
Airbag en Lima: el público peruano demostró que ‘no es un cementerio’ | FOTOS
En el marco de su gira El Club de la Pelea, los hermanos Sardelli se reencontraron con el público limeño en el Multiespacio Costa 21 de la Costa Verde para vibrar al ritmo de su nuevo disco y de éxitos como “Cae el sol”, “Por mil noches” y “Cicatrices”. Pogeo, bengalas y los cánticos de miles dejaron en claro que en Lima hay un público que grita, salta y está más vivo que nunca.
Después de poco más de un año, Airbag se reencontró con más de 20 mil almas en el Multiespacio Costa 21 de la Costa Verde. Fue un sold-out que volvió a demostrar que la banda argentina es una de las favoritas del público peruano.
Foto: Gabriela Delgado2/18
La espera terminó / Gabriela Delgado
El esperado día comenzó horas antes del show: los fans más fieles hicieron largas filas para ganar un lugar privilegiado y ver de cerca a sus ídolos.
Foto: Gabriela Delgado3/18
En cuenta regresiva... 3, 2, 1... / Gabriela Delgado
9:00 p. m. Con el recinto lleno, los fans esperaban con ansias a los hermanos Sardelli, a punta de gritos y cuentas regresivas.
Foto: Gabriela Delgado4/18
Airbag en el escenario / Gabriela Delgado
9:25pm. La banda argentina finalmente sale al escenario. Los gritos son ensordecedores... Como suele ser costumbre, la noche abre con "Jinetes Cromados".
Foto: Gabriela Delgado5/18
Guido en la voz y Pato en la guitarra / Gabriela Delgado
El fuego que acompaña el escenario no es mero adorno: es el termómetro de un público que ya empieza a arder en Costa 21.
Foto: Gabriela Delgado6/18
¡Hola Lima! / Gabriela Delgado
Los hermanos Sardelli saludan a su público. “¡Llegó el día! Este era uno de los shows que más esperábamos”. La respuesta es inmediata: el grito colectivo retumba como pocas veces.
Foto: Gabriela Delgado7/18
Gastón, el jefe / Gabriela Delgado
Es el turno de “Vivamos el momento”. Gastón Sardelli toma el liderazgo en el bajo.
Foto: Gabriela Delgado8/18
Público entregado / Gabriela Delgado
10:30 p. m. El público, cada vez más prendido, no deja de corear una de antaño como "Pensamientos" y otras más recientes como "Corazón Lunático" y "Nunca lo olvides", que ya se ganaron el título de clásicos.
Foto: Gabriela Delgado9/18
Hermanos y cómplices / Gabriela Delgado
“Pato” y Guido Sardelli, juntos sobre el escenario.
Foto: Gabriela Delgado10/18
¡Salud Lima! / Gabriela Delgado
En más de una ocasión, ‘Pato’ Sardelli dijo sentir sed. “¡Salud, Lima! Si sigo así, creo que me quedo”, bromeó entre tragos.
Foto: Gabriela Delgado11/18
El bajo ruge. Gastón hace temblar el suelo de Costa 21 / Gabriela Delgado
11.15. Van casi dos horas de show, "Hombre Puerco", "Motor Enfermo" y "Cae el Sol" resuenan en el Costa 21.
Foto: Gabriela Delgado12/18
El clímax se acerca / Gabriela Delgado
Casi es medianoche y la fiesta no parece acabar. El público pogea y pide a gritos "Por mil noches" y "Colombiana".
Foto: Gabriela Delgado13/18
El “Ole, ole, ole…” se apodera de Costa 21 / Gabriela Delgado
Los “te amo” suenan cada vez más fuerte. Parece que ni los fans ni Airbag quieren que la noche termine.
Foto: Gabriela Delgado14/18
¡Fuera ropa! / Gabriela Delgado
Llega "Colombiana" y pasa lo inevitable: la ropa sobra y la euforia manda.
Foto: Gabriela Delgado15/18
Últimos minutos / Gabriela Delgado
Guido, el menor de los Sardelli posa para los fans de la primera fila que enloquecen con su 'carita de niño'.
Foto: Gabriela Delgado16/18
"Solo aquí" y se termina esto / Gabriela Delgado
Una del recuerdo para cerrar: "Solo aquí" suena en el escenario y Airbag agradece a un público súper entregado.
Foto: Gabriela Delgado17/18
¡Hasta pronto Lima! / Gabriela Delgado
12:15 am Es hora del adiós, o como dijo 'Pato' ¡Hasta pronto Lima!.
Foto: Gabriela Delgado18/18
El otro show / Gabriela Delgado
Como suele pasar afuera del Costa 21, fans que no pudieron asistir al concierto, disfrutan desde lejos los éxitos de Airbag.