Inicios de 1992. En tiempos en que la música afroperuana era segmentada y marginada en las emisoras de radio, “Akundún” rompió barreras. Sentó un precedente en la escena musical de nuestro país, al demostrar que se podía hacer música tradicional de trascendencia internacional en una época en la que el pop estaba de moda. “Era marginal, pero entra al mainstream. Eso nunca había pasado”, refiere, orgulloso, su creador, Miki González.

“Akundún” forma parte del cuarto álbum de estudio y el más exitoso del cantautor nacido en España, en 1952, con el nombre de Juan Manuel González. El tema surgió de un interés del músico de contar la historia de cómo llegó la población negra al Perú durante la Colonia, y de la maravilla de ritmos que trajeron.

“En el año 91, un amigo mío, el productor Ricardo Ghibellini, me dijo: ‘¿Por qué no haces un rap criollo?’. Normalmente, no hago caso a la gente, pero pensé que era buena idea hacerlo. En esa época estaba de moda El General. Decidí hacer un tema ‘rapeado’ con ritmo afroperuano, pero con dancehall reggae -que es ahora el reguetón- música con la que tenía experiencia. Se me ocurrió mezclar el reggae con el panalivio”, recuerda Miki.

“Y para seguir con la línea de la polémica, agarré la décima de Nicomedes Santa Cruz: ‘De África llegó mi abuela, vestida con caracoles, la trajeron los españoles, en un barco carabela.... Ritmos negros del Perú’. Pero cuando sentí que me estaba complicando opté por hacer algo propio y mencionar a los barcos portugueses basándome en el Tratado de Tordesillas, un tratado de comercio de esa época”, aclara el cantautor.

El punto cumbre en popularidad internacional de Miki González llegó con "Akundún" (etno-rock de fusión afro-peruana). (Foto @lerosselfotografia)

Los primeros compases de “Akundún” reproducen las primeras doce notas iniciales de “El cóndor pasa”, conocida composición del peruano Daniel Alomía Robles . Es por eso que el nombre de Robles es citado en los créditos del disco.

“ Lo elegí por su gran valor simbólico, porque alude automáticamente al Perú y mi intención era internacionalizarme ”, destaca el músico, quien utilizó solo los compases exactos, para evitar el pago de derechos de autor.

A consecuencia de la crisis económica que se vivía en el Perú por esos años, Miki grabó “Akundún” en su propio estudio, en una pequeña consola de 8 pistas. Pero ante el éxito del disco y tras firmar un contrato internacional con Polygram, el músico evaluó la posibilidad de regrabarlo.

“Íbamos a volver a grabar, pero el presidente de Polygram, en Miami, nos dijo que no lo hagamos porque se iba a perder esa magia que conseguimos en ocho canales. En realidad era un cumplido a mi labor como productor e ingeniero de sonido”, reflexiona, para luego recordar una anécdota en relación a ese tema.

“Después de una presentación de Maná en Perú, nos fuimos juntos a una discoteca, y en plena reunión suena ‘Akundún’, luego pasan un tema de ellos. Ahí me di cuenta que el mío sonaba flacucho y desnutrido”, refiere el artista nacional.

Miki González fusionó el rock con los ritmos afroperuanos y electrónicos. (Foto: @lerosselfotografia)

El nombre

Inicialmente, el éxito musical de Miki González se llamó “Adundún”, una versión onomatopéyica inspirada en el ritmo del bajo. Fue reemplazado por ‘Akundún’, luego que el músico escuchara esa palabra de don Amador Ballumbrosio.

“Como se parecía al coro de mi canción decidí ponerle ese nombre. Pero grande fue mi sorpresa, poco tiempo después, cuando ya estaba grabado el tema, enterarme que era una jerga usada por mis tíos, los negros viejos, que hacía referencia al acto sexual ”, cuenta el cantautor.

El videoclip

El videoclip fue grabado en el Lago Titica y las Chullpas de Sillustani en Puno, en El Carmen y el Guayabo en Ica, entre otros hermosos lugares del Perú. Participaron cuatro hermanos Ballumbrosio: Miguel, José y los mellizos César ‘Pudy’ y Roberto. Este último, en aquel entonces tenía ocho años. Los dos primeros eran bailarines de Miki González y crearon la coreografía, inspirándose en Vanilla Ice.

“También se me ocurrió llamar a mujeres mayores amigas de El Guayabo, en lugar de poner a chicas en bikini, pues quería evitar el sexismo, además en la letra de mi canción dice, ‘no traigo sexo, no traigo violencia’. Y a todos se les pagó, nadie participó gratis”, remarca Miki, tras destacar que tía Mariquita, una de las mujeres que aparece bailando en su producción musical, actualmente tiene 95 años y sigue disfrutando de su emblemático tema.

“Akundún” fue un rotundo éxito en Perú, sin embargo afuera no consiguió la popularidad que Miki esperaba, aunque en España llegó a ser Tema del verano.

