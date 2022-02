Conforme a los criterios de Saber más

Una tarde de otoño de 1994, una llamada telefónica concitó de sobremanera la atención de Daniel F. Al otro lado de la línea estaba uno de sus sobrinos, sollozando, pidiéndole, por favor, que interceda por él ante su mamá para que no le envíe a clases porque “Al colegio no voy más”.

El menor, quien estaba por cumplir seis años de edad, cursaba el primer año escolar. Tenía gratos recuerdos de su paso por la educación inicial, pero esta nueva etapa le resultaba ingrata y desalentadora. Pasó del amor al rechazo.

“ Mi sobrino la pasó muy bien en el jardín, en inicial, aprendió divirtiéndose. Sin embargo, entrar al colegio fue un golpe duro para él, le disgustó el ambiente, sobre todo del primer día. Le dijo a su mamá lo que le estaba pasando, luego me llamó para contarme que no quería volver más ”, narra el vocalista de Leusemia, recordada agrupación ochentera, fundadora de la movida subterránea.

En respuesta al pedido del niño, Daniel Augusto Valdivia Fernández compuso una de las canciones más populares del rock peruano. La emoción y la impotencia se engarzaron con el discurso, y así nació “Al colegio no voy más”.

“Yo no podía hacer nada, para eso está su familia más directa. Pero igual me quedó ese sabor bastante amargo de que mi sobrino esté en esas condiciones y la única respuesta que encontré fue hacer una canción que contenga ese grito de dolor”, señala el cantautor peruano.

“No es una canción en contra del colegio. Ya quisiera que haya muchos más colegios que iglesias, Es un tema que pide una nueva reforma educativa, una nueva manera de encarar el sistema educativo para poder darles a los chicos las armas que necesitan para enfrentarse al mundo y no atiborrarlos con fórmulas que de repente no las van a utilizar nunca”, añade.

Nuevos bríos

Por aquel entonces, Leusemia se había disuelto, y el nuevo tema de Daniel F pasó a formar parte de una larga lista de composiciones de futuro incierto . Sin embargo, no pasó mucho tiempo y la banda ochentera volvió a juntarse. Fue en 1995, luego de una amena y sincera tertulia entre Kimba Vilis, Raúl ‘Montaña’ y Daniel, en el bastión subterráneo Mamani’s Pub.

“Cuando nos volvimos a unir, le dije a los muchachos que tenía algunas canciones confeccionadas y fuimos pasándolas todas a limpio. A esa canción no le augurábamos mucho porque era una cortita y repetitiva; pero cuando la presentamos en un concierto en Barranco, la gente le brindó su total respaldo”, recuerda.

Aquel chirriante encuentro de bajo, batería y guitarra de cerca de tres minutos, formó parte de “A la mierda lo demás”, el segundo álbum oficial de la banda y uno de los más vendidos.

“Como la canción es bastante dinámica y tiene mucha fuerza va siempre para adelante, apenas salió golpeó de frente. Han pasado casi 30 años desde que la tocamos la primera vez en Barranco y sigue causando el mismo efecto. La gente la pide, salta, canta, grita, sobre todos los jóvenes. Los más maduritos como yo solo la piden y escuchan”, remarca.

“Al colegio no voy más” se convirtió en una especie de himno antieducativo de adolescentes peruanos, de aquellos años, que estaban en contra del sistema de educación en nuestro país. “De alguna manera la canción sirvió para que el chico pueda decir: ‘no me gusta cómo me tratan, soy un don nadie, me gritan, me obligan a cortarme el pelo’.... Fue reventar de alguna manera”, aclara el rockero nacional tras destacar que, a diferencia de su sobrino, sí tuvo una buena experiencia escolar.

“Yo la pasé genial en el colegio, me hice amigo de mis profesores, los apoyé en la huelga de 1978 (Primera Huelga General Indefinida del SUTEP), coincidíamos en actitudes y emociones. Y era bueno en los cursos de letras, historia, filosofía, arte; pero en ciencias y matemáticas nada que ver”, argumenta .le músico.

Tema de película

En 2017, “Al colegio no voy más” formó parte del largometraje musical dirigido por Jorge Carmona, “Av. Larco, la película”. Incluso Daniel F tiene una corta aparición en el filme interpretando a un profesor y cantando el tema.

Los integrantes de la agrupación ochentera narran hechos inéditos en torno al emblemático tema y al disco con el mismo nombre. Este 24 de noviembre celebran en el Gran Teatro Nacional cuatro décadas de su lanzamiento.

