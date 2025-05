De niña, Cristina Benavides se emocionaba viendo musicales de Broadway en DVD junto a su mamá. Se imaginaba en un escenario, cantando, transmitiendo emociones y viendo al público aplaudir conmovido. Años después, ese sueño comenzó a tomar forma en la Asociación Cultural Preludio, donde dio sus primeros pasos como cantante, y luego en Era Miscela, una banda de rock alternativo que le dio seguridad y ayudó a definir su estilo. Hoy, ese camino la lleva a un nuevo comienzo: Cristina lanza su primer sencillo como solista, “Maldita suerte”, una canción que marca el inicio de una etapa más personal en su carrera musical.

“Canto desde que tengo uso de razón. Empecé en el colegio y desde entonces supe que la música era parte de mí, algo inseparable”, cuenta Benavides. Aunque siempre buscó tener un proyecto propio, este no fue inmediato. “Me tomó tiempo, necesitaba entender cómo funciona la industria, la producción musical, ganar experiencia... y recién ahí atreverme a lanzar algo que fuera verdaderamente mío”.

“Maldita suerte”, escrita por Ciane Siverio y producida por Paul Sáenz, tiene más que la voz de Cristina, también su concepto. “Tiene el norte con el que quería comunicar. Es una canción pop mezclada con sonidos R&B. Habla de tener una relación que puede ser fantástica al inicio, pero con el paso del tiempo te das cuenta que no prospera. Es sobre una relación que no madura, se queda en una primera etapa”, detalla.

Cristina Benavides, recordada actriz de "Al fondo hay sitio" inicia una nueva etapa musical. (Foto: Joel Alonzo) / Joel Alonzo

“Maldita suerte” comenzó a gestarse hace un año y medio y, desde entonces, Cristina se ha preparado intensamente. Estudió técnica vocal, buscó sonidos, texturas y emociones que representaran su estilo.

“Es muy distinto cantar en teatro que hacerlo en festivales o en vivo. Requiere otro enfoque, otra preparación. Pero lo asumí con responsabilidad”, asegura.

Su principal meta es clara: llegar al corazón del público peruano. “Quiero que mi música se escuche en todo el país, que la gente se sienta identificada, que puedan decir ‘ella es peruana y está haciendo música de calidad’. Para mí, eso es lo más importante”.

Aunque es consciente de que un proyecto musical necesita mucho más que talento, también sabe que rodearse de las personas correctas ha sido clave para lograrlo. “Siempre quise hacer esto, pero también es fundamental contar con un buen equipo. Un productor que entienda tu visión, un coach vocal que te oriente, personas que te acompañen en el proceso creativo. Solo no se puede. El trabajo en equipo lo es todo”.

Y si bien este es solo el inicio, Cristina ya mira con ilusión nuevos retos. “Ir a Viña del Mar sería alucinante. Representar al Perú con una canción mía sería una meta increíble, un sueño por el que definitivamente quiero seguir trabajando”.

Artista integral

Pero Cristina no solo canta, Su formación artística es amplia: fue bailarina de ballet en el Ballet Municipal, y más tarde destacó como actriz en musicales dirigidos por Denise Dibós y Marco Zunino. Luego llegaron papeles en televisión: participó en series como “De vuelta al barrio”, “Guerreros de arena” y “Al fondo hay sitio”, donde interpretó a Ivana, ex enamorada de Marco (Javier Dulzaides); así como en varias telenovelas.

“Me dediqué de lleno a la actuación hasta antes de la pandemia. Después formé una familia, tengo un hijo de cinco años, y eso también me llevó a replantear mi ritmo de trabajo. El año pasado estuve en dos obras que disfruté mucho: ‘Madriguera’ y ‘El dolor por tu ausencia’, pero este año me estoy dedicando completamente a la música”, remarca.