La cantante Alanis Morissette, recordada por himnos como “Ironic”, “Head over feet” y “Hand in my pocket”, confirmó su llegada a Perú como parte de su gira mundial en el año 2025. La artista canadiense fue la encargada de dar a conocer que países visitará y las fechas oficiales.

A través de su cuenta oficial de Instagram, Alanis Morissette compartió la lista de ciudades donde se presentará a partir de marzo del 2025. Perú es el tercer país que visitará en su nueva gira musical.

“¡Europa + Sudamérica! súper emocionada de compartir que me dirijo a Sudamérica esta próxima primavera y a Europa el próximo verano para tocar un puñado de espectáculos y festivales. Absolutamente no puedo esperar para conectar con todos ustedes”, escribió la canadiense en su post.

¿Cuándo llegará Alanis Morissette a Perú?

Alanis Morissette confirmó un concierto en Perú para el próximo 25 de marzo del 2025. El show se llevará a cabo en Costa 21 y las entradas estarán a la venta en Teleticket, según confirmó la web de la cantante.

Alanis Morissette confirma show en Perú para 2025, como parte de su gira mundial. (Foto: Captura de imagen)

Entre los países que visitará de la región, Alanis Morissette dará inicio a la etapa sudamericana con un show en Buenos Aires, Argentina, para luego viajar a Santiago de Chile. Después de dos fechas, llegará a Perú para su concierto en Costa 21.

Bogotá, Colombia y Sao Paulo y Curitiba de Brasil son otras ciudades de la región que también visitará Alanis Morissette en su gira mundial 2025.

Fechas de la gira mundial de Alanis Morissette en 2025

Marzo

Viernes, 21 - Buenos Aires, Argentina - Lollapalooza Argentina*

Sábado 22 - Santiago de Chile - Lollapalooza Chile*.

Martes, 25 - Lima, Perú - Costa 21

Jueves, 27 - Bogotá, Colombia - Estereo Picnic*

Sábado, 29 - São Paulo, Brasil - Lollapalooza Brasil*

Domingo, 30 - Curitiba, Brasil - Pedreira Paulo Leminski

Junio

Miércoles, 11 - Bergen, Noruega - Bergenfest*

Viernes, 13 - Kværndrup, Dinamarca - Heartland Festival*

Domingo, 15 - Estocolmo, Suecia - Gröna Live*

Martes, 17 - Berlín, Alemania - Zitadelle Spandau

Jueves, 19 - Polonia, Varsovia - COS Torwar

Sábado, 21 - Praga, República Checa - Metronom Festival*

Domingo, 22 - Codroipo (Udine), Italia - Villa Manin

Martes, 24 - Esch-sur-Alzette, Luxemburgo - Rockhal

Miércoles, 25 - Ámsterdam, Países Bajos - Ziggo Dome

Domingo, 29 - Dublín, Irlanda - Malahide Castle

Lunes, 30 - Belfast, Reino Unido - Ormeau Park*

Julio

Miércoles, 02 - Cardiff, Reino Unido - TK Maxx presents Depot Live en el Castillo de Cardiff

Viernes, 04 - Lytham, Reino Unido - TK Maxx presents Lytham Festival*

Sábado, 05 - Glasgow, Reino Unido - OVO Hydro

Miércoles, 09 - La Coruña, España - Coliseum - O Gozo Festival*

Sábado, 12 - Barcelona, España - Cruilla Festival*

