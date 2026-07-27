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Resumen

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La raza humana se está extinguiendo”, advierte Alberto Plaza meses antes de su próximo concierto en el Gran Teatro Nacional. La conclusión nace de lo que considera el mayor mal de nuestro tiempo: el miedo al amor, “al compromiso, al sufrir”, continúa enumerando el cantautor chileno, que durante cuatro décadas hizo precisamente del amor el centro de su repertorio. El próximo 16 de septiembre, tocará temas como “Aventurera” y “Yo te seguiré, así como otros clásicos escritos en una época en la que, según él, el mundo todavía no se desbarrancaba por la baja natalidad.

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