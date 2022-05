Hace tres meses cumplió 60 años, pero en su memoria aquella presentación de 1985 en la que ganó la Gaviota de Plata en Viña del Mar es un vivo recuerdo. Tanto, que “es como si estuviera ahí”, confiesa. Y es que después de 37 años el público que descubrió el talento que tiene Alberto Plaza para componer y transmitir emociones lo sigue respaldando. Muestra de ello es que, aunque llega dos años tarde debido a la pandemia, todos los conciertos que hasta el momento formaron parte de la gira “35 años” -iniciada el pasado 11 de febrero- han estado abarrotados. Siguiendo con esta celebración el cantautor chileno se presentará en Lima el próximo 4 de junio en el Gran Teatro Nacional.

"Yo prefiero canciones que hagan que uno sueñe, que uno quiera abrazar a una mujer para acogerla. (...) Y yo siento que hay una parte del reggaetón que no va en esa línea". Alberto Plaza/cantautor Sobre la letra de cierto tipo música urbana.

La primera vez que Plaza llegó al Perú fue a finales de la década de los 80. Por entonces, las radios aún no compartían su música. Fue recién en la segunda mitad los años 90 con el álbum “Bandido” que su carrera despegó internacionalmente. Incluso el tema que da nombre a ese disco fue elegido Canción del Año en una emisora local. Desde entonces, el romance entre sus composiciones y los peruanos se ha ido afianzando. “El público de Perú es encantador. Sé que el país tiene mucha música, muy variada y buena” por eso, afirma, “es un honor ser recibido con los brazos abiertos por ustedes”. Uno de sus grandes amigos es, además, Gian Marco, junto al cual estrenará este viernes un yema de su autoría. Además de nuestro compatriota, colaboran con este trabajo discográfico el trío Pandora (México), Mocedades (España), Manuel Medrano (Colombia), Erika Endel (Panamá), Ricardo Cocciante (Italia), entre otros artistas. Este último, ícono de la canción italiana, es una de las grandes influencias musicales de Plaza. “Es alguien a quien yo admiro mucho. Vamos a cantar el único tema en el disco que no es mío”, precisa.

A continuación extractos de la conversación telefónica que tuvimos con Alberto Plaza sobre diversos temas musicales, nuevos proyectos y su visión sobre el acontecer político en Chile.

—¿Conoces la música peruana? ¿Qué artistas te han llamado la atención?

Pues a través de Eva Ayllón uno conoce mucho la cultura peruana y sus raíces, pero también están Pedro Suárez Vértiz y Gian Marco. Con sus canciones uno aprende a querer más a Perú. Hace poco lo fui a verlo en Tampa. La “La flor de la Canela” de Chabuca Granda me fascina, es una belleza. Pero ¿sabes qué me gusta mucho? El festejo es un ritmo que me encanta. La variedad cultural que tiene Perú se manifiesta en todo, en la gastronomía, en la música, en la poesía, en todo. Ya me estoy preparando para ir a comer allá, cuando uno va a Perú el estómago se pone de fiesta.

—Gian Marco es precisamente uno de los artistas que colaboran en tu próximo álbum.

Hace poco grabé con él. Nos une una amistad de muchos años. Grabamos “No me quites la ilusión”, que es una canción mía, Y sí, está incluida en el disco de duetos que se llama “Mejor estar en compañía”. La canción quedó increíble y cuando la escuchen, sale este 13 de mayo en todas las plataformas, van a entender porque estoy tan emocionado con este disco.

—¿Tienes algún otro proyecto en marcha?

Acabo de lanzar un curso online de guitarra que estoy trabajando desde hace un año y que consta de diversos módulos. Es para principiantes y también para niveles más avanzados. La primera unidad ya está disponible en a través de la web albertoplazamasterclass.com

—Siguiendo con la música qué opinas de los ritmos urbanos que son de los preferidos por los jóvenes ¿te gusta el reggaetón, por ejemplo?

A mí me gusta el reggaetón en general o, mejor dicho, me gustaba hasta que ya se volvió demasiado… es que es como si te tocaras un punto del cuerpo con un lápiz. Al principio no pasa nada, pero si lo tocas miles de veces al día te duele. El reggaetón es para bailar y a los que les gusta, fantástico. Yo creo que hay letras del reggaetón que están muy pegadas al cuerpo, es muy sexual . Es parte de los tiempos que corren, pero yo prefiero canciones que hagan que uno sueñe, que uno quiera abrazar a una mujer para acogerla y para crear lazos de comunicación. Que enaltezcan el espíritu. Y yo siento que hay una parte del reguetón que no va en esa línea.

—Hace cuatro años escribiste “Claro que no da lo mismo”, libro en el que hablas de diversos aspectos de la sociedad chilena y su problemática ¿Cómo ves el panorama de tu país en la actualidad?

Voy a hablar en términos generales. porque no me gusta entrar en detalles de esto cuando estoy en otros países. Chile está pasando por un proceso, al igual que otros países de América Latina. Es un proceso de mucha convulsión social, en donde se está perdiendo a capacidad de diálogo y de situarse en el lugar del otro para construir una sociedad que pueda acoger a todos. Son tiempos muy convulsionados que van muy de la mano con las redes sociales donde nos nutrimos de opiniones que son afines a nosotros y se empiezan a crear universos únicos para cada individuo. Son vientos como de tormenta y se empiezan a gestar convulsiones que no sabemos a dónde nos van a llevar. Es una sensación general de que las cosas se están complicando.

Las opiniones políticas que Alberto Plaza suele publicar a través de Twitter le ha granjeado antipatías. Alguna vez pensó postular a un cargo público.

—Te lo pregunto porque he visto que eres muy activo en Twitter y a pesar de que vives hace tiempo en Estados Unidos comentas mucho sobre Chile.

Ahí yo tuve que tomar la decisión de si salgo o no a hablar. He decidido hacerlo porque siento que debo tomar cierta responsabilidad. Publicar mis opiniones en Twitter me ha costado mucha enemistad, pero lo hago con el convencimiento de que es lo correcto aunque hasta me digan que canto mal solo porque tengo un pensamiento político distinto.

—¿Te animarías a participar en política activa o postular para algún cargo?

Lo estuve pensando seriamente. De hecho conversé con personas de diferentes partidos políticos. Estuve pensando mucho en lanzarme como gobernador en las elecciones del año pasado. Quise participar de la política contingente para darle una voz de contrapeso a lo que está pasando en Chile, pero es una decisión familiar y tiene consecuencias de vida que no estoy dispuesto a asumir. Lo mío es la música, es la poesía y desde ahí también puedo hablar y manifestar una posición. La política contingente tiene muchos elementos que no van con mi forma de vida ni mi forma de ser. Soy muy poco político, digo las cosas claramente y de manera directa. Y para ser político hay que ser un poquito más eufemístico, hay que dar vueltas, hay que inventar.