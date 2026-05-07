El músico Alberto Plaza regresará a la capital peruana para ofrecer un concierto el miércoles 16 de septiembre en el Gran Teatro Nacional, donde presentará su reciente repertorio denominado “Tour Esencial 2026”.

Para esta nueva fecha, el artista chileno busca establecer un formato íntimo y cercano con sus seguidores, priorizando la ejecución vocal y el acompañamiento del piano.

Alberto Plaza

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Durante la jornada, se interpretarán piezas emblemáticas de su trayectoria como ‘Bandido’, ‘Yo te seguiré’ y ‘Que cante la vida’, composiciones que han tenido un recorrido extenso en la región latinoamericana.

La trayectoria del cantautor ha sido validada recientemente por la Sociedad Chilena de Autores y Compositores, entidad que le otorgó una distinción especial en reconocimiento a su aporte a la música de América Latina.

Precio de las entradas para el concierto de Alberto Plaza

Las entradas para espectáculo están disponibles en Teleticket, con una promoción especial por el Día de la Madre que estará vigente desde el jueves 7 hasta el domingo 10 de mayo.