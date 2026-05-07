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Las entradas están disponibles en Teleticket | Foto: Difusión
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Por Redacción EC

El músico Alberto Plaza regresará a la capital peruana para ofrecer un concierto el miércoles 16 de septiembre en el Gran Teatro Nacional, donde presentará su reciente repertorio denominado “Tour Esencial 2026”.

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