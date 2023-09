El cantante mexicano Alejandro Fernández presentó el último jueves su más reciente canción titulada “Difícil tu caso”, el sencillo está disponible en todas las plataformas musicales y podrás escucharla también aquí.

La nueva propuesta musical de Fernández es una balada ranchera que gracias a su instrumentación se convierte en una pieza musical tanto para bailarla como para escucharla.

El tema trata acerca del desamor y el despecho, la interpretación del mexicano le aporta un tinte pasional. Fue compuesto por Edgar Barrera, Luis Mejía e Iván Gamez.

El año de Alejandro Fernández

Alejandro Fernández ha tenido un año productivo, ya que ha logrado tener trece espectáculos con entradas agotadas. Además de su destacada presentación en la Plaza de Toros de México, en donde reunió a 50 000 personas.

En setiembre, el cantante irá a los Estados Unidos para celebrar con sus compatriotas las Fiestas Patrias de su país. Su tour por el país del Tío Sam tendrá 21 fechas programadas.

Letra de “Difícil tu caso”

Te voy a pasar el número de un cerrajero

Para que te haga una llave y te abras de aquí

Me pides que piense las cosas, pero yo ya me decidí

Ni cómo ayudarte





Si tú no eres feliz, qué lástima por ti





Difícil tu caso

Que no has entendido que yo no me quedaré contigo

Yo ya di mil pasos y tú sigues ahí, donde mismo

Ay-ay-ay-ay, ya dame por perdido

Difícil tu caso

Los labios que quieres besar hoy besan otra boca

Buscas una vida conmigo que ya no te toca

Ay-ay-ay-ay, ya déjate de cosas





Difícil tu caso

Que antes te hacía el amor, y ahora te hago pa’ un lado

Ya no te me antojas





Difícil tu caso

Que no has entendido que yo no me quedaré contigo

Yo ya di mil pasos y tú sigues ahí, donde mismo

Ay-ay-ay-ay, ya dame por perdido

Difícil tu caso

Los labios que quieres besar hoy besan otra boca

Buscas una vida conmigo que ya no te toca

Ay-ay-ay-ay, ya déjate de cosas





Difícil tu caso

Que antes te hacía el amor, y ahora te hago pa’ un lado

Ya no te me antojas