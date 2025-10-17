El concierto del cantautor Alejandro Lerner, previsto al 4 de noviembre en el Anfiteatro del Parque de la Exposición, fue reprogramado para el 2026 debido a la actual coyuntura de seguridad que atraviesa el país.

La decisión fue tomada por el equipo de producción local e internacional de Lerner, con el objetivo de garantizar la seguridad del público, los artistas y su personal técnico, además de asegurar las condiciones necesarias para ofrecer un espectáculo de calidad, informaron.

“Solo el amor comprende”, título de su actual gira mundial, ha sido un éxito en los escenarios de América Latina y Europa, y se esperaba que fuera un encuentro emotivo con el público peruano, con la participación de la cantante peruana Lita Pezo.

“ Lamento profundamente tener que posponer este reencuentro tan esperado con el público peruano, que siempre me ha recibido con tanto amor. Esta pausa es necesaria por respeto a la situación del país , pero les aseguro que volveré con más fuerza. Gracias por entender”, comentó Lerner tras la postergación de su evento.

Las devoluciones de entradas podrán realizarse a través de Teleticket, siguiendo los procedimientos que se detallarán en los canales oficiales del evento.

De igual forma, la productora Gip Business S.A.C. expresó su agradecimiento por la comprensión del público, reafirmando su compromiso de garantizar un espectáculo en condiciones óptimas y seguras para todos los asistentes.