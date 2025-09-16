En solo unas horas, las entradas para el concierto de Alejandro Sanz en Lima se agotaron por completo, por ello, el cantante español anunció una segunda fecha en el Estadio Nacional para este 26 de febrero de 2026.

De ese modo, Sanz, una de las voces más icónicas de la música hispana, ofrecerá una velada inolvidable, interpretando los éxitos de su carrera, como “Corazón Partío”, “Amiga mía” y “Mi persona favorita”, junto con lo más reciente de su repertorio.

Afiche del concierto de Alejandro Sanz

Los dos conciertos, programados para el 25 y 26 de febrero, prometen ser veladas llenas de emoción, que fortalecerán la conexión que el artista mantiene con sus seguidores peruanos.

Para la última fecha, la venta de entradas se abrirá el miércoles 17 de septiembre, a las 11:00 a.m., exclusivamente a través de Teleticket, con todos los medios de pago habilitados y bajo venta general.

Además… Datos del concierto Fecha: 26 de febrero de 2026 Venta: Miércoles, 17 de septiembre, a las 11:00 a.m. Importante: La venta es general, no habrá preventa. Pagos: Todos los medios de pago disponibles.