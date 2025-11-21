El cantante y compositor español Alejandro Sanz ha lanzado su disco “¿Y Ahora Qué +?”, que consta de trece canciones y representa el primer trabajo completo del artista en dos años, descrito como un “punto de inflexión” en su trayectoria.

Así, el lanzamiento se produce poco después de los Latin Grammy 2025, donde Sanz fue reconocido a Mejor Álbum Pop Contemporáneo por la primera parte de esta obra y Grabación del Año por el sencillo “Palmeras en el Jardín”.

La producción de "¿Y Ahora Qué +?" se realizó en Madrid y Miami, destacando un notable cambio en la metodología de trabajo de Sanz, quien optó por la colaboración con una nueva generación de productores y compositores.

Entre los talentos que participaron en la creación de este sonido fresco y dinámico se encuentran Elena Rose, Casta, Spreadlove, Andy Clay, Edgar Barrera y Rayito.

"¿Y Ahora Qué +?" incluye el material previamente conocido, como el éxito “Palmeras en el Jardín” y la colaboración "Bésame" junto a Shakira, y se completa ahora con nuevas piezas.

El listado de temas presenta varias colaboraciones con artistas de diversos géneros:

“No me tires flores” con Rels B.

“Mil motivos” con Carín León.

“La cita” con Emilia.

“Rimowa” con Elena Rose.

“Hoy no me siento bien” con Grupo Frontera.

“Cómo sería” con Manuel Turizo.

El lanzamiento del álbum estuvo acompañado por el estreno del videoclip de la canción "Las Guapas", dirigido por Mike Ho y grabado íntegramente en Miami.

Cabe mencionar que, Alejandro continuará su gira mundial, con dos fechas programadas en Lima para el 25 y 26 de febrero.

El álbum "¿Y Ahora Qué +?" ya se encuentra disponible en las principales plataformas de streaming y tiendas físicas.