Alejandro Sanz y Nicky Jam lanzan nueva canción “Back in the City” | VIDEO

Alejandro Sanz estrenó el segundo single de su nuevo álbum titulado “#ElDisco”, el cual lanzará este año. “Back in the City” es el primer tema del artista español con Nicky Jam, y en general con un cantante de reggaetón.

Al ritmo de la fusión de sonidos pop, urbanos, flamenco y salsa, “Back in the City” de Alejandro Sanz y Nicky Jam busca romper fronteras y hacer un homenaje a todos aquellos que en algún momento tuvieron que abandonar su país natal y que desean volver.

El single de Alejandro Sanz cuenta además con un sampleado de “Por si acaso regreso” de “La reina de la salsa”, Celia Cruz.

El colorido videoclip de “Back In the City” en menos de 5 horas ha logrado más de 130 mil reproducciones en YouTube. La canción fue grabada en Miami y producida por Alejandro Sanz, en colaboración con Julio Reyes Copello, con quien ya colaboró en su disco "La música no se toca" (2012), y con Alfonso Pérez, músico fijo en las giras del artista desde hace más de 20 años.

Se trata del segundo sencillo extraído de "#ElDisco" tras "No tengo nada", estrenado el pasado mes de noviembre, coincidiendo con el anuncio de cuatro grandes conciertos en España, cuyas entradas se agotaron rápidamente.

El galardonado con 20 Grammys Latinos y 3 premios Grammys, Alejandro Sanz lanzará su duodécimo disco de estudio de su carrera este año.

(Fuente: EFE)