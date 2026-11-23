Alejandro Sanz regresa al Perú con lo mejor de su reportorio musical. El artista español volverá a Lima como parte de su gira internacional “¿Y Ahora Qué?” el sábado 13 de febrero de 2027 en el Estadio San Marcos, donde compartirá con sus seguidores sus mayores éxitos musicales.

El anuncio de su concierto representa una nueva oportunidad para los fans que no pudieron asistir a su anterior presentación en el Estadio Nacional este 2026, así como para quienes desean volver a disfrutar de sus canciones en vivo.

Entre las canciones que formarían parte del repertorio destacan “Corazón partío”, “Amiga mía”, “Y, ¿si fuera ella?”, “Mi soledad y yo”, “La fuerza del corazón”, “Pisando fuerte” y “Cuando nadie me ve”. También figuran otros éxitos como “No es lo mismo”, “El alma al aire”, “No me compares” y “A que no me dejas”.

Alejandro Sanz regresa al Perú con lo mejor de su reportorio musical el sábado 13 de febrero de 2027 en el Estadio San Marcos. (Foto: Difusión)

El regreso de Alejandro Sanz forma parte de una nueva etapa de su recorrido internacional, que también contempla presentaciones en países como Colombia, Chile y Argentina, además de otros destinos que serán anunciados próximamente. Con esta propuesta musical, el intérprete español suma 76 conciertos alrededor del mundo.

La gira “¿Y Ahora Qué?” toma su nombre de una pregunta vinculada con las reflexiones personales y artísticas del cantante, quien plantea una nueva mirada sobre su trayectoria y su presente musical.

¿Cuándo y dónde será el concierto de Alejandro Sanz en Perú?

El concierto de Alejandro Sanz en Lima se realizará el próximo 13 de febrero de 2027 en el Estadio San Marcos. El cantante español regresa a la capital como parte de su gira “¿Y Ahora Qué?” y presentará lo mejor de su repertorio musical.

Venta de entradas

Las venta entradas para el concierto de Alejandro Sanz se realizará a través de Teleticket. La preventa exclusiva con tarjetas Interbank -con hasta 15 % de descuento- iniciará el 27 y 28 de noviembre desde las 10 a.m., con precios desde S/130 hasta S/396.

Alejandro Sanz regresa al Perú con lo mejor de su reportorio musical el sábado 13 de febrero de 2027 en el Estadio San Marcos. (Foto: Instagram / @masterliveperu)

De esta manera, el concierto del sábado 13 de febrero de 2027 en el Estadio San Marcos marcará un nuevo encuentro entre el artista y sus seguidores peruanos.