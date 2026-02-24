El cantante español Alejandro Sanz y la artista venezolana Elena Rose estrenaron el videoclip de “Rimowa”, una de las canciones más íntimas del álbum ¿Y ahora qué +?, publicado en noviembre pasado.

“Rimowa” nació de manera orgánica durante una sesión de grabación en 5020 Miami, donde la primera toma vocal de Elena Rose terminó convirtiéndose en la base de la versión final.

Ambos artistas comparten la autoría del tema, consolidando una complicidad creativa que se refleja tanto en la composición como en la interpretación.

El videoclip, dirigido por Gus Carballo y producido por Music Content Factory, apuesta por una estética minimalista que prioriza la emoción sobre el artificio. La pieza audiovisual captura la conexión honesta entre Sanz y Rose en un entorno íntimo y sobrio.

La grabación se realizó en Madrid durante una lluviosa jornada de febrero, un detalle que aportó una atmósfera melancólica al resultado final. La lluvia, lejos de ser un obstáculo, reforzó el tono introspectivo que caracteriza a la canción.

La narrativa gira en torno a una maleta simbólica, cargada de recuerdos y significados, que representa viajes, despedidas y encuentros. A través de miradas, silencios y gestos sutiles, el videoclip convierte la sencillez en una poderosa declaración emocional.

Alejandro Sanz se une a Elena Rose para estrenar el videoclip de su tema “Rimowa”. (Foto: Instagram)

Este lanzamiento coincide con el éxito de la serie documental “Cuando nadie me ve” en Movistar Plus+, así como con la segunda etapa de la gira mundial ‘¿Y Ahora Qué?’, que ya ha registrado sold outs en ciudades como Bogotá y Quito, reafirmando la vigencia internacional de Alejandro Sanz.