Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Alejandro Sanz se une a Elena Rose para estrenar el videoclip de su tema “Rimowa”. (Foto: Instagram)
Alejandro Sanz se une a Elena Rose para estrenar el videoclip de su tema “Rimowa”. (Foto: Instagram)
Por Redacción EC

El cantante español Alejandro Sanz y la artista venezolana Elena Rose estrenaron el videoclip de “Rimowa”, una de las canciones más íntimas del álbum ¿Y ahora qué +?, publicado en noviembre pasado.