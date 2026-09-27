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Alejandro Sanz compartió en sus redes sociales su visita a la "residencia" de Shakira en Madrid. (Foto: Instagram / @alejandrosanz)
Alejandro Sanz compartió en sus redes sociales su visita a la "residencia" de Shakira en Madrid. (Foto: Instagram / @alejandrosanz)
Por Agencia EFE

El cantante español Alejandro Sanz compartió en sus redes sociales su visita en la noche del viernes a la “residencia” de Shakira en Madrid con un mensaje en el que elogió la “magia, música y orgullo latino” de la artista colombiana tras actuar junto a ella.

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