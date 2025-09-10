Alejandro Sanz promete un reencuentro inolvidable en el Estadio Nacional. (Foto: Difusión)
Redacción EC
El reconocido cantautor español volverá a encontrarse con el público peruano en un concierto cargado de emoción, sentimiento y canciones que han marcado generaciones. La cita será el próximo martes 25 de febrero en el , donde el artista promete una noche inolvidable.

La preventa de entradas se iniciará el martes 16 de septiembre a las 10:00 a.m. a través de Teleticket, con descuentos de hasta 15% para quienes adquieran sus boletos con tarjetas Interbank.

Alejandro Sanz vuelve a Perú. (Foto: Difusión)
Sanz llega a Lima como parte de su gira mundial “¿Y ahora qué?”, una propuesta que marca un nuevo momento en su carrera: más íntimo, honesto y profundamente conectado con las emociones humanas. En este tour, no solo ofrecerá un espectáculo, sino una experiencia cercana que invita al público a revivir himnos como “Corazón partío”, “Amiga mía”, “No es lo mismo”, “Mi soledad y yo”, entre muchos otros.

Alejandro Sanz cantará en Lima. (Foto: Difusión)
El título de la gira refleja una pregunta vital y universal: ¿Y ahora qué?, una incertidumbre que Sanz ha transformado en música, consuelo y celebración. Con más de tres décadas de trayectoria, el artista sigue construyendo puentes con su audiencia desde la verdad y la emoción.

El 25 de febrero, el Estadio Nacional será escenario de un reencuentro único: no solo con las canciones, sino con los recuerdos, amores y momentos de vida que cada una de ellas ha acompañado. Alejandro Sanz promete una velada para cantar, sentir y vivir intensamente.

