El reconocido cantautor español Alejandro Sanz volverá a encontrarse con el público peruano en un concierto cargado de emoción, sentimiento y canciones que han marcado generaciones. La cita será el próximo martes 25 de febrero en el Estadio Nacional, donde el artista promete una noche inolvidable.
La preventa de entradas se iniciará el martes 16 de septiembre a las 10:00 a.m. a través de Teleticket, con descuentos de hasta 15% para quienes adquieran sus boletos con tarjetas Interbank.
Sanz llega a Lima como parte de su gira mundial “¿Y ahora qué?”, una propuesta que marca un nuevo momento en su carrera: más íntimo, honesto y profundamente conectado con las emociones humanas. En este tour, no solo ofrecerá un espectáculo, sino una experiencia cercana que invita al público a revivir himnos como “Corazón partío”, “Amiga mía”, “No es lo mismo”, “Mi soledad y yo”, entre muchos otros.
El título de la gira refleja una pregunta vital y universal: ¿Y ahora qué?, una incertidumbre que Sanz ha transformado en música, consuelo y celebración. Con más de tres décadas de trayectoria, el artista sigue construyendo puentes con su audiencia desde la verdad y la emoción.
El 25 de febrero, el Estadio Nacional será escenario de un reencuentro único: no solo con las canciones, sino con los recuerdos, amores y momentos de vida que cada una de ellas ha acompañado. Alejandro Sanz promete una velada para cantar, sentir y vivir intensamente.
