Con tan solo 10 años, Alessandra Aguirre consiguió abrirse camino en la música en el programa “Perú Tiene Talento”. Luego, obtuvo el ansiado ticket dorado en “American Idol” y hoy representa a Perú en el extranjero con canciones que tienen un particular estilo denominado “nuevo pop”.

En 2012, Aguirre capturó la atención del público peruano con su interpretación de “Rolling in the Deep” de Adele en “Got Talent Perú”, un programa de Frecuencia Latina. Este triunfo no solo le otorgó el galardón del programa, sino que también marcó el inicio de su trayectoria musical con canciones como “Estrellas”, “Vivir sin ti”, “Tell me” y “Everytime”.

Siguiendo su pasión por la música, Aguirre amplió su formación en el Berklee College of Music en Boston, una de las instituciones más prestigiosas en el campo de la música, donde aprendió que, aunque fuera un camino difícil, es posible vivir de la música.

“Encontrar mi estilo y pasar por todo esto ha sido difícil. Me gusta la música, pero también hay que encontrar una marca porque al final los artistas también somos marcas, eso también es un gran reto”, menciona Aguirre en una entrevista con El Comercio.

Además de Aguirre, la industria musical de jóvenes peruanos se expande constantemente con exponentes como Sebastián Llosa o Nicol Favre, siendo esta última una gran inspiración para Aguirre. “La escena creció, y ella fue una de las primeras. Creo que representa de buena manera lo mejor que está ofreciendo la escena joven de músicos que queremos empezar a destacar”, comenta Aguirre, quien encontró dificultades para mantenerse en la escena nacional. “Cuando yo trataba de hacer música aquí, me costó mucho porque había los mismos productores que conocía y no muchos estudios de grabación. Decidí irme al extranjero porque vi la oportunidad de iniciar una nueva etapa en Berklee y también porque comencé a trabajar para una discográfica en Miami, un lugar donde se está creando mucha música latina”, agrega.

Firmada por el sello discográfico "PJ Records" de Miami, liderado por Periko & Jessi Leon, artistas y productores nominados a los Latin Grammys & Emmys.

Nuevo pop

En el desarrollo de su carrera, Alessandra Aguirre ha abrazado un estilo que ella misma define como “Nuevo Pop”. Este término no solo engloba su evolución musical, sino que también marca su entrada en un territorio sonoro innovador. Alejándose de las convenciones del pop tradicional, Aguirre integró en sus canciones elementos de funk y balada, así como influencias de la música en inglés, que son una constante en su formación y letras.

“No sabíamos cómo definir lo que estábamos haciendo, entonces vimos que el público lo empezó a llamar ‘nuevo pop’, así que adoptamos ese sello, que es básicamente tomar influencias norteamericanas y mezclarlas con esos puntos clave de la música en español”, comenta la cantante.

Otra característica que define el estilo de Aguirre es su gusto por escribir canciones en inglés y en español, aunque diferencia ambos en cuanto a la intención de cada canción. “No es que no me guste mi idioma natal, sino que lo que canto en inglés me permite alejarme más y explorar otros ritmos más festivos que uno puede escuchar en una fiesta, mientras que los temas en español son más íntimos y muchas veces de amor”, explica.

El 26 de enero, la artista lanzará su nuevo tema “Contravía”, que continúa la serie de canciones que ha lanzado con el estilo que tanto la caracteriza. “Ahora me dicen que ya debería estar de regreso en Miami, pero yo necesito estar en Perú porque quiero que sepan que soy una peruana muy orgullosa de representar a mi país en el extranjero”, concluye.