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Alex Bueno, reconocido cantante de merengue, falleció a los 62 años. (Foto: Instagram / @alexbuenomundial)
Alex Bueno, reconocido cantante de merengue, falleció a los 62 años. (Foto: Instagram / @alexbuenomundial)
Por Agencia EFE

El cantante dominicano Alex Bueno, ícono del merengue y la bachata, falleció este jueves a los 62 años de edad en la ciudad estadounidense de Nueva York tras complicaciones durante el tratamiento contra el cáncer que se le detectó el año pasado, confirmó su equipo a través de redes sociales.

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