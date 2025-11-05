La reconocida banda mexicana Maná vivió un momento de tensión durante uno de los conciertos de su gira ‘Vivir Sin Aire Tour’ en Estados Unidos. Su baterista, Alex González, conocido por su poderosa presencia escénica, sufrió una caída en pleno show, lo que alarmó a los asistentes.

El percusionista, apodado “El Animal”, suele sorprender al público con sus saltos y movimientos acrobáticos sobre el banco de su batería, pero esta vez la maniobra no salió como esperaba. Durante una de las canciones, González intentó girar sobre su eje, perdió el equilibrio y cayó hacia un costado, derribando varios platillos en el proceso.

Pese al susto, el músico se levantó rápidamente y continuó tocando, lo que provocó los aplausos del público. Sus compañeros de banda no notaron el incidente en el momento, pero varios videos captaron la escena, que rápidamente se volvió viral en redes sociales.

Hasta ahora, ni la banda ni los representantes de Maná han emitido un comunicado oficial sobre el estado de salud del baterista. Sin embargo, al no haberse cancelado ninguna fecha, se presume que el incidente no pasó a mayores.

El ‘Vivir Sin Aire Tour’ continúa su recorrido por distintas ciudades de Estados Unidos, donde la agrupación sigue llenando estadios y ofreciendo espectáculos cargados de energía, nostalgia y sus clásicos del rock en español.

El episodio también despertó recuerdos entre los fanáticos, quienes compararon el momento con el tropiezo que sufrió el vocalista Fher Olvera años atrás en pleno escenario, generando entonces una ola de memes y parodias.

Esta vez, los usuarios reaccionaron con humor, destacando la rápida recuperación del baterista y su profesionalismo al no detener la presentación.