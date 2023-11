El cantante peruano Álvaro Rod anunció el lanzamiento de su nuevo tema “Este salud va por ti”, cumbia de su autoría que ya supera el millón de views en su canal de YouTube. Por si fuera poco, también fue estrenada en versión salsa y balada.

Según dijo Rod, la letra del tema es un himno con un mensaje importante para los “soldados caídos”.

“La infidelidad es un tema que identifica a muchos en estos tiempos. ‘Este salud va por ti’ es una canción que habla de una traición, pero la vida continúa y hay que pasar la página a pesar del dolor que conlleva esto”, señaló el artista sobre su nueva producción grabada en Ozzuary Records.

Como se sabe, Alvaro Rod es uno de los artistas peruanos con proyección internacional que ha logrado posicionarse en el mercado nacional. Además, este lanzamiento significa la primera vez que lanza tres versiones del mismo tema.

“De hecho, es mi primera cumbia inédita, me siento muy agradecido con el cariño a mis canciones, gracias a eso puedo seguir apostando por lanzar temas de mi autoría. No sé si alguna vez se hizo tres versiones de una canción, pero me siento muy feliz por la aceptación. La cumbia siempre ha estado presente en mi carrera, y ahora estoy preparando más sorpresas. Es el inicio de una nueva etapa”, añadió.

Shakira cambia letra de "La Bicicleta" para no nombrar a Piqué durante concierto de Carlos Vives