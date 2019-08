Álvaro Soler, el artista que rompe las barreras del idioma

Casi todos sus videos musicales en YouTube reciben comentarios de apoyo en italiano, polaco, alemán y, en reducida proporción, en castellano. Todo esto a pesar que el español Álvaro Soler compone y canta en su lengua natal. Casi un paralelo a lo que sucedía con los veteranos Julio Iglesias y Raphael: el traspasar la barrera del idioma, atrayendo oídos europeos, incluso por encima de los hispanos.

La historia se repite, pero ahora de la mano del joven barcelonés; quien desde sus inicios en "Urban Lights" -banda que formó junto a su hermano-, ya escribía canciones en inglés para diferentes artistas. Su primer álbum solista "Eterno agosto" (2015) le terminó dando el empujón necesario para sonar con más fuerza en el viejo continente y hoy gozar de su segunda gira con su reciente disco "Mar de colores".

► Yuri: "Para mí, primero es Dios, después mi familia y después mi carrera"

► YouTube: Alejandro Santamaría estrenó el video oficial de "Qué tal"



LOS PRIMEROS HITS

​Probablemente, la primera vez que Latinoamérica escuchó a Álvaro Soler fue con sus temas "El mismo sol" y "La cintura". Su colaboración con Jennifer López en el primero y el ritmo pegajoso del segundo los hicieron imprescindibles en la playlist del fin de semana. Fue gracias al dúo con la 'diva del Bronx' que Soler alcanzó gran popularidad en Italia y, así, en toda Europa. "Fue un poco extraño, no entendía nada, sobre todo haciendo música en castellano", admite.

Tras vivir dos meses en aquel país y ser juez en el reality de canto "Factor X", Álvaro Soler escribió "La cintura"; el tema que suma más de 167 millones de reproducciones en YouTube. "La canción habla de que no hay que ser perfecto en esta vida, que no hace falta hacerlo para ser feliz y, en mi caso, sucede que no sé bailar muy bien", comenta divertido.

"La cintura" - Álvaro Soler. (Fuente: YouTube)

INFLUENCIA EUROPEA

Es precisamente "La cintura" la canción que refleja la influencia que tuvo la sociedad europea en la música del cantante español. "En este tema muestro que no soy perfecto, pero me río de ello. Cuando viví en Italia, me quedé asombrado de la auto-ironía que tenía la gente, de reírse de ellos mismos con una facilidad increíble. Eso es algo que me ha influenciado mucho", confiesa.

Y aunque su gran popularidad en Europa siga acrecentándose, Álvaro Soler niega sacar un single exclusivamente en italiano, polaco o alemán. Cree que parte de su éxito es, justamente, cantar en castellano. Sin embargo, no niega sorprender con un bonus track en estos idiomas. "Lo que importa es la comunicación y la presencia", asegura.

Álvaro Soler tiene fechas confirmadas para sus conciertos en México y Chile. (Foto: Difusión)

En dos semanas, Álvaro Soler culmina la gira "Mar de colores" en Alemania, para luego darse de lleno en la composición de nuevas canciones. Para diciembre, terminando los Latin Grammy, piensa visitar Sudamérica para hablar de su trabajo y cumplir con el concierto en Chile que tiene pactado.