Amaia Montero: "Para mí (el feminismo) no es una guerra de sexos" | ENTREVISTA

Amaia Montero, la voz más popular y recordada del pop español, regresa al Perú después de 10 años de ausencia. La artista presentará sus nostálgicas canciones y hará gala de toda su fuerza interpretativa en un concierto que es parte de su gira Nacidos para Creer, espectáculo que la ha llevado por distintos escenarios de España, Chile y Argentina. El Comercio conversó con la cantante, que compartió su sentir por el bullying que sufrió durante el 2018, tras su renacimiento artístico.

La reconocida cantante se presentará en el centro de convenciones María Angola mañana miércoles 19 de junio. En su show ofrecerá un recorrido por su carrera de más de 20 años, que incluye lo mejor de su paso por La Oreja de Van Gogh y también sus temas como solista.

Tras una pausa de 4 años, lanzaste el álbum "Nacidos para creer" que está relacionado al amor a uno mismo, inclusive lo calificaste como "un striptease emocional" ¿Qué te impulsó a mostrarte de una manera tan vulnerable?

No creo que sea una cuestión de vulnerabilidad sino de honestidad. [...]Dije que es un striptease porque me tocó hacerlo durante la crisis de los 40, a esa edad te das cuenta que sabes bastante de la vida, mientras que cuando uno es joven, se cree dueño de la verdad, pero la experiencia es un grado que hay que alcanzar. En este disco hablé sobre el amor a uno mismo y de cómo me he sentido yo, y las conclusiones que he sacado durante todo este tiempo. Y pienso que morir de amor es vivir de pie, nacidos para creer en las cosas que merecen la pena. [...]



¿En qué crees tú hoy?, ¿cuál es el motor que te impulsa?

Como dice la canción "Nacidos para creer" que es un ajuste de cuentas para toda esas personas que juzga a los demás, y por otra parte un homenaje a todos los que están a mi lado en las buenas y en las malas, como mi familia, mis amigos y mis fans.



¿Cuál es tu lema de vida?

La vida continúa y siempre hay que salir adelante.



Algunas de las letras de este disco las escribiste junto al novelista y poeta Benjamín Prado. ¿Cómo surgió la posibilidad de colaborar con él?

Me lo propuso mi editor. Considero que es parte de la evolución como artista, el indagar en nuevas cosas. [...] He escrito canciones con mi hermana que también es poeta. Nos hemos quedado horas pensando y escribiendo, ha sido una experiencia muy buena, tanto con Benjamín como con Idoia.



Con el lanzamiento de tu último disco has sido cuestionada y hasta acosada como tú lo has mencionado ¿Cómo haces para manejar las críticas?

Concretamente el año pasado ha sido el más duro, se ha dicho de todo. Considero que la prensa, aunque no todos son iguales, está cambiando demasiado con todo esto de la tecnología, y por tener un "clickbait" son capaces de mentir. Como el último rumor que escuché sobre mi regreso con La Oreja de Van Gogh, la gente se ha enterado antes que yo, imagínate lo falso que es eso. [...] A veces las personas se olvidan que detrás de todo eso hay un ser humano. Llevo tres años preparando este disco y me he esforzado como en todos, muchísimo y es triste estar leyendo mentiras sobre uno todo el tiempo [...] Trato de vivir bajo la filosofía del ave fénix pero eso no quiere decir que no me haya dolido.



Tras Los rumores sobre un posible regreso de La Oreja de Van Gogh, ¿Evalúas la posibilidad de un futuro reencuentro?

​No se ha hablado nada de eso, ni yo sé qué pasará con mi futuro. [...] Existe una muy buena relación con ellos pero más allá de eso no hay nada más. Como dice la canción “Nacidos para creer” a cuánto vendes tú la verdad. Este tipo de noticias, me parecen que son injustas para los fans porque hay mucha gente que en el fondo, eso les afecta.

¿Cómo te relacionas con las redes sociales? ¿Crees que es un plus en esta industria musical o es un arma de doble filo?

Las redes sociales las uso más para estar en contacto con mis fans, pero no soy una persona que tenga demasiada afinidad con ellas. [...] Creo que hay que saber utilizarlas porque hay gente que vive en las redes, a mí me gusta vivir la vida real.



Eres una defensora de los derechos de las mujeres. ¿Cómo lo vives desde tu rol de figura pública y comunicadora?

[...]Lo que yo defiendo es que podemos ser capaces de hacer lo mismo que los hombres, ni más ni menos, para mí no es una guerra de sexos, hay muchas feministas que van contra el hombres, para mí eso es un poco absurdo. [...]



¿Crees que se estigmatiza a las mujeres por ser soltera?

Creo que cuando un hombre que no se ha casado con 40 años, lo consideran más normal, mientras que si una mujer no se ha casado a esa edad la miran raro. Pienso que cada uno tiene su manera de vivir la vida, en mi caso, yo me he enfocado en mi carrera y por distintas situaciones no he llegado a casarme. Lo que sucede es que siempre todo el mundo tiene la necesidad de estar comentando sobre la vida de los demás. [...]



¿Consideras que las mujeres hoy en día tiene mayores oportunidades en la industria de la música?

Creo que sí, aunque el machismo está en todos lados. Yo lo he sufrido, y lo he enfrentado porque tengo bastante carácter, a pesar de mis inseguridades creo mucho en mí y en lo que hago. [...] También hay muchos hombres que están con nosotras y nos apoyan.



Si tuvieras la oportunidad de darle un consejo a la Amaia de hace 20 años ¿Qué le dirías?

Hay una canción del disco que se llama "Me equivoqué", que es toda una sucesión de errores y creo que somos consecuencia de ellos. [...] No le diría nada porque pienso que con mis aciertos y mis errores ha estado bien, y ahora que tengo el doble de la edad que cuando empecé, en 20 años uno aprende mucho.



¿Qué le dirías a tu público peruano que está esperando tu concierto este 19 de junio?

Que voy con toda la ilusión del mundo de volver, ya que tengo 10 años sin ir y que tengo un recuerdo maravilloso de ellos. Va a ser una fiesta y un recorrido por mis más de 20 años de carrera, va a ser muy especial.