Amaia Montero y su errático comportamiento durante concierto

El último fin de semana, la cantante española Amaia Montero no tuvo uno de sus mejores días. En Renedo, una de las localidades del municipio de Piélagos, un pueblo de casi 25.000 habitantes de Cantabria, España, la exvocalista de La Oreja de Van Gogh sufrió una serie de problemas durante un concierto.

En el show, que forma parte de la gira de su último disco "Nacidos para creer", Amaia interrumpió varias veces a su banda, y comentó en vivo que no había ensayado lo suficiente.

En varios videos que se han viralizado tras la presentación, la cantante tiene monólogos erráticos, y se detiene a hablar en inglés con su banda en medio de las canciones.



"This is a disaster, guys. This is an absolute disaster. I don’t know where I am. No, no, guys, no!" ("Esto es un desastre, chicos. Esto es un desastre absoluto. No sé dónde estoy. No, no, chicos, no").

Tras ello, se quita el micrófono y pregunta directamente al público: "¿Están tocando en otro tono sí o no? ¿Sí o no? Sí, ¿no?", para luego seguir, "no, no, no, no. Para, para. No soy yo. ¡Sí! ¡Todo el mundo! ¡No soy yo!".

Luego del espectáculo, muchos han señalado que Amaia Montero estaba en estado de embriaguez. Sin embargo, la cantante se ha defendido días después en una entrevista.



"Era evidente, evidentísimo, que tuve problemas con el sonido", ha dicho Montero al programa de Mediaset Cazamariposas. "Es bastante habitual que esto ocurra, porque por eso estamos en directo, pero de ahí a todo lo que se está comentando me parece atroz, una barbaridad. No sé cuántos conciertos he hecho en mi vida, pero jamás se ha hablado tanto. No hay derecho a todas estas cosas", indicó.