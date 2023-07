Amaia Montero, exvocalista de ‘La oreja de Van Gogh’, se encuentra internada en un hospital de Madrid tras ser operada de un mano. De acuerdo al programa español ‘Espejo Público’, la artista habría sido intervenida y permaneció 10 días en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del hospital Beata María Ana.

Por el momento se desconocer las causas que le habrían provocado la lesión de la mano, lo cual la obligó a someterse a una operación. Asimismo, el mencionado medio informó que la cantante ya abandonó UCI tras pasar días difíciles, pues el postoperatorio habría sido complicado porque no cumplió las recomendaciones médicas que le dieron.

Tras esta noticia, ni la familia ni el entorno más cercano de Amaia han brindado declaraciones sobre el estado de salud de la cantante tras esta intervención quirúrgica.

Cabe mencionar que no es la primera vez que la cantante preocupa a sus fanáticos debido a su estado de salud. Pues a finales del 2022 Montero publicó una fotografía en su cuenta de Instagram en el que se le observó triste.

Dicha imagen fue acompañada por una frase donde resaltaba que estaba pasando por un mal momento. “Si la esperanza es lo último que muere y aún no la he perdido, ¿de qué me sirve la vida?”, escribió.